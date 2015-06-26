به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۹ خرداد ماه امسال متهمی توسط کلانتری ۱۳۹ مرزداران دستگیر و به دستور شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ تهران ، جهت انجام تحقیقات در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

استخدام با استفاده از چک های مسروقه

بررسی اطلاعات پرونده ی اولیه حکایت از آن داشت که متهم با ارائه سه فقره چک بانکی در یک شرکت خصوصی واقع در منطقه صادقیه مشغول بکار شده اما پس از گذشت مدتی کوتاه از شروع بکار ، این شخص مبلغ ۸ میلیون تومان تجهیزات رایانه ای را از شرکت تحویل و پس از آن مراجعتی به شرکت نداشته است .

در ادامه غیبت متهم و عدم پاسخگویی به تماس های مکرر شرکت، نماینده مالی شرکت قصد وصول چک های بانکی را داشته که از سوی شعبات مربوطه اعلام می شود که هر سه فقره چک دارای سابقه سرقت هستند .

پرونده مقدماتی در این خصوص در کلانتری ۱۳۹ تشکیل، متهم با انجام تحقیقات پلیسی و توسط تیم تجسس ویژه کلانتری دستگیر و تحت عنوان پرونده "کلاهبرداری" در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار می گیرد.

اظهارات متهم

علی (۲۴ ساله) پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: از طریق آگهی روزنامه ... با شماره تلفن درج شده در آگهی با عنوان «ارائه چک برای استخدام» تماس گرفتم، پس از ارائه درخواست خود مبنی بر استخدام، شخصی با من قرار ملاقات گذاشت تا اینکه در زمان ملاقات هر فقره از چک ها را به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به بنده فروخت و به هیچ عنوان از مسروقه بودن آنها اطلاع نداشتم.

دستگیری متهم اصلی پرونده

با توجه به اعتراف صریح علی به خرید چک ها از طریق آگهی روزنامه، کارآگاهان اقدام به شناسایی فروشنده چک های مسروقه بنام امین (۳۶ ساله) کرده و این شخص را در حالیکه قصد فروش ۵ فقره چک سفید امضا داشت، در آخرین روز خردادماه شناسایی و در منطقه کیانشهر دستگیر کردند.

متهم امین پس از دستگیری بلافاصله به اطلاع از مسروقه بودن چک ها و فروش ده ها فقره چک از طریق آگهی روزنامه اعتراف کرده است.

سرهنگ کارآگاه داوود مرادی رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به خرید فروش چک های مسروقه، قرار بازداشت قانونی از سوی مقام قضایی صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.