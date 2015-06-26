امروزه مسئله طلاق جامعه را به چالش کشانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبه های نماز جمعه شهر ابهر افزود: در حالی که اگر قانون ما درست بود و قانونگذاران دغدغه داشتند و قوانین را اصلاح میکردند و مجریهای قوانین حساس بودند، امروزه ما دچار این گرفتاریها نبودیم. چرا عروس و دامادها قبل از ازدواج مشاوره دینی نمیگیرند.
وی ادامه داد: چرا برای مواقع اختلاف، یک کارگروه مشاورهای دقیق وجود ندارد و اگر هم هست جدی نیستند.
حجتالاسلام رحیمی افزود: چرا بعضی از وکلای ما سودجو هستند نه دلسوز، دنبال تکاثر هستند و نه کوثر و این امر مشکلات و چالشهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است.
امام جمعه ابهر با بیان اینکه مسئله مواد مخدر یکیدیگر از گرفتاریهای جامعه است، افزود: مواد مخدر در کنار بحرانهای جهانی به یک بحران بزرگ تبدیل شده و امروزه کمتر کشوری در جهان وجود دارد که با این معضل دست و پنجه نرم نکند.
حجتالاسلام رحیمی افزود: خانوادهای که در آن یک معتاد وجود داشته باشد، یقینا شادابی از آن خانه رخت بربسته و به جای آن گرفتاری، اضطراب، بیماری و دهها مصیبت دیگر وارد خواهد شد.
وی ادامه داد: امروزه بخش اعظم زندانیها و درصد بالایی از طلاقها و دزدیها به مواد مخدر مرتبط است.
امام جمعه ابهر گفت: امروز معالاسف ورودی پرونده قضایی بسیار بالاست و این مهم کار قوه را بسیار سنگین کرده است و به جرأت میتوان گفت قوه قضائیه تاوان کمکاریها و کمدقتیهای دیگران را میدهد؛ چراکه اگر ما خانوادهها نسبت به تربیت فرزندانمان حساس بودیم، اگر مهد کودکهای ما به معنای واقعی کلمه تربیت کننده بود، بسیاری از مشکلها برطرف میشد.
حجتالاسلام رحیمی افزود: اگر نظام آموزشی ما درست بود و اگر مساجد ما از لحاظ محتوا اسلامی و تربیت کننده بود، کار قوه قضائیه بسیار آسانتر میشد و رسیدگی به پروندهها سریعتر و با دقیق بیشتری صورت میگرفت.
وی ادامه داد: چون مرزهای ما باز است و دشمن نفوذ کرده و ما نیز اهل دقت نیستیم و از طرفی ماهوارهها نیز به یکی از مهمترین معضلهای عصر ما تبدیل شده، همه این گرفتاریها کار قضات را سخت کرده است.
امام جمعه ابهر گفت: قوه قضائیه یکی از ارکان مهم نظام اسلامی است و کارآمدی یا ناکارآمدی آن تاثیر بسیاری بر سلامت یا فساد دستگاههای دیگر کشور دارد.
حجتالاسلام رحیمی در ادامه به ۶ تیر ماه سالروز سوءقصد به جان مقام رهبری در سال ۱۳۶۰ و ۷ تیر سالروز شهادت آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام (ره) اشاره کرد و گفت: این دو مناسبت یک پیام بزرگ دارد و آن این است که ایران قربانی تروریست بوده و نیز یادآور جنایتهای بیشمار آمریکا و سازمان منافقین علیه مردم ایران است که تاریخ این خیانتها و جنایتها را فراموش نخواهد کرد.
امام جمعه ابهر به سالروز وفات حضرت خدیجه (س) اشاره کرد و افزود: حضرت خدیجه (س) یکی از نمونههای تمام عیاری است که به شهادت تاریخ، ولایت الهی و ولی خدا را شناخت و همه سرمایه و عمر خویش را تقدیم او کرد.
حجتالاسلام رحیمی افزود: حضرت خدیجه (س) یاور صادق و باوفایی برای پیامبر بود.
وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) میفرماید: وقتی که جبرئیل در شب معراج، مرا بهسوی آسمانها برد و سیر داد، هنگام مراجعت به جبرئیل گفتم: آیا حاجتی داری، جبرئیل گفت، حاجت من این است که سلام خدا و سلام مرا به خدیجه برسانی و پیامبر وقتی که مراجعت فرمود، سلام خدا و جبرئیل را به حضرت خدیجه (س) ابلاغ کرد.
حجتالاسلام رحیمی همچنین از جوان ۱۵ ساله به نام علیرضا هیدجی یاد کرد که مرگ مغزی شده بود و از والدین او که کریمانه اعضای بدن او را اهدا کرده و چندین نفر را نجات دادند، تشکر و قدردانی کرد.
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