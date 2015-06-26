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۶ تیر ۱۳۹۴، ۳:۲۹

تشریح برنامه ارتقای سلامت نوشیدنی ها؛

کاهش میزان قند نوشیدنی های میوه ای/شرط واردات آب میوه

کاهش میزان قند نوشیدنی های میوه ای/شرط واردات آب میوه

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، شرط واردات آب نوشیدنی های میوه ای را، رعایت استاندارد مجاز وزارت بهداشت عنوان کرد.

دکتر هدایت حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: موضوع ارتقای سلامت نوشیدنی ها را یکی دیگر از برنامه های این اداره کل در سال جاری عنوان کرد و گفت: بر اساس تفاهمی که با بخش صنعت انجام شده، قرار است میزان قند نوشیدنی ها سالی یک درصد کاهش یابد و در مقابل، محتوای آب میوه این محصولات افزایش پیدا کند.

وی همچنین به آب میوه های وارداتی اشاره کرد و افزود: در مورد نوشیدنی های میوه ای که محتوای میوه آنها زیر ۵۰ درصد باشد اجازه واردات نخواهیم داد. بر اساس استاندارد، میزان محتوای آب میوه ها از ۲۰ درصد شروع می شود.

حسینی با تاکید بر سختگیری سازمان غذا و دارو در مورد آب میوه های وارداتی، اظهارداشت: ما این میزان را از ۵۰ درصد شروع کرده ایم و به محصولاتی که محتوای آب میوه آنها کمتر از ۵۰ درصد باشد، اجازه واردات نخواهیم داد.

کد مطلب 2787638
حبیب احسنی پور

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