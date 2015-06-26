خرید واکسن آنفلوانزا از روسیه/ مشکلات واردات دارو از غرب

دکتر حسام الدین مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: امسال برای اولین بار قرار است واکسن آنفلوانزای فصلی را از روسیه وارد کنیم.

وی در توضیح جزئیات بیشتر، گفت: قرارداد واردات بسته شده و وزارت بهداشت کارشناس به روسیه فرستاده تا از نزدیک در جریان روند تولید واکسن آنفلوانزا در این کشور قرار بگیرد.

مدنی با اعلام اینکه خط تولید واکسن آنفلوانزا در روسیه به تایید وزارت بهداشت رسیده است، ادامه داد: همچنین پرونده دارو را می گیرند و اینکه مواد اولیه واکسن کجا و چگونه ساخته می شود، مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و در نهایت اجازه می دهند این محصول از روسیه وارد کشور شود.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر در عین حال به این موضوع اشاره کرد که واردات واکسن آنفلوانزا از روسیه دلیل نمی شود که این کشور در لیست وزارت بهداشت قرار بگیرد.

وی هدف از واردات دارویی از روسیه را، شکستن انحصار واردات از غرب عنوان کرد و افزود: چند مشکل سر راه واردات دارو از غرب وجود دارد. نخست اینکه، داروهای کشورهای غربی گران تر است. دوم، شرایط تحریمی است که باعث می شود پول فرستادن برای آنها سخت تر شود.

مدنی، مشکل سوم بر سر راه خرید دارو از غرب را مدت زمان دسترسی عنوان کرد و گفت: شرایط تحریمی، باعث می شود که زمان بیشتری را از دست بدهیم و بیماران می بایست بیشتر در انتظار بمانند.

وی با اعلام اینکه تاکنون واکسن آنفلوانزای فصلی از فرانسه و انگلستان وارد می شد، تاکید کرد: واردات از روسیه به این معنا نیست که از این کشورها واردات واکسن نداشته باشیم. بلکه، با این کار، انحصار می شکند.

مدنی در توضیح بیشتر این موضوع که به دنبال شکستن انحصار واردات هستیم و می خواهیم با قیمت ارزان تر واکسن بخریم، گفت: منابع را که زیاد کنیم، انحصار می شکند و قیمت پایین می رود و در مقابل کیفیت بالا می رود.