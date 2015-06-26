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۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۷

حجت الاسلام اسماعیلی:

مسئولان طوری عمل نکنند که یک جوان از اجرای فریضه واجب فرار کند

مسئولان طوری عمل نکنند که یک جوان از اجرای فریضه واجب فرار کند

قرچک-امام جمعه قرچک گفت: مسئولان نباید طوری برخورد کنند که نیروهای جوان و مومن و متعهد از اجرای فریضه واجب فرار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک در خطبه های نماز جمعه  با اشاره به دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری و سخنان مهم ایشان در این دیدار اظهار داشت:  فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون مذاکرات هسته ای بازتاب گسترده جهانی داشته است.

وی افزود: رهبر انقلاب در این دیدار بار دیگر خطوط قرمز مذاکرات را بیان داشتند و در قسمتی از فرمایشات خود فرمودند که آمریکایی ها بدنبال نابود کردن صنعت هسته ای ایران هستند و باید همه مسئولان ایران ضمن تاکید بر خطوط قرمز بدنبال توافق خوب و منصفانه باشند و تحریم های اقتصادی مالی و بانکی باید فورا هنگام امضای موافقتنامه لغو و بازرسی از مراکز حساس و توقف بلند مدت فعالیت هسته ای رد گردد.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث منطقه اشاره کرد و ادامه داد: ملت یمن و فلسطین هم اکنون در شرایط سخت و دشواری قرار دارند به طوری که داعش و صهیونیست ها در ماه مبارک رمضان با حملات همه جانبه به مسلمانان مشغول کشتار مردم هستند.

وی در ادامه به سالروز شهادت شهید بهشتی و آغاز هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه نگهبان آبرو و حیثیت جمهوری اسلامی است.

این مسئول با اشاره به اهمیت توجه دستگاه قضایی و انتظامی به موضوع امر به معروف و نهی از منکر یادآور شد: توقع نیروهای ارزشی و امر به معروف و نهی از منکر از نیروی محترم انتظامی و دادگستری و دادستانی این است که در ایجاد امنیت اخلاقی و اجتماعی حامی و مدافع مردم متدین باشند.

اسماعیلی تأکید کرد: مسئولان نباید طوری برخورد کنند که نیروهای جوان و مومن و متعهد از اجرای فریضه واجب فرار کنند.

وی با تجلیل از مقام و شخصیت شهید بهشتی متذکر شد: مهم ترین خدمت شهید بهشتی تدوین مهندسی قضایی بر محور اسلام محمدی بود و امروز قوانین قضایی ما مدیون مجاهدت ها و تفکر شهید بهشتی است.

وی افزود: شهید بهشتی از جمله سرداران جبهه فرهنگی است که تبلیغ اسلام و مبارزه با لائیک و تفکر ضد دینی را در غرب شروع کرده بود و با تسلط به زبان های انگلیسی و آلمانی در کنفرانس های متعدد دینی و فرهنگی دانشگاه ها شرکت می کرد.

اسماعیلی ادامه داد: درود خدا به روان انسان بزرگی مثل شهید بهشتی که در مقابل دو آفت بزرگ انقلاب یعنی نفاق و لیبرالیسم سخت ایستادو مبازره کرد.

کد مطلب 2787645

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