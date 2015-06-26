قانون در برابر متجاوز باید قاطعانه باشد/انتقاد با مچگیری فرق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‏الله سیدکاظم نور مفیدی در خطبه‏‏ های‏ نماز عبادی سیاسی گرگان، با تاکید بر اینکه همه مسئولان نظام و دستگاه قضا باید با مفاسد به صورت ریشه ای برخورد جدی و قاطع داشته باشند گفت: حفظ اموال عمومی که مربوط به همه ملت است از وظایف قوه قضائیه بوده و باید با قاطعیت در برابر متجاوزان به عرصه های ملی، اراضی، جنگل ها، مراتع و سواحل دریا بایستد و دست متجاوزان به این اموال عمومی را کوتاه کند.

وی با بیان اینکه مردم از این دستگاه انتظار احقاق حق، ابطال باطل و اجرای عدالت را دارند، افزود: مفسدان اقتصادی مشکلات زیادی در جامعه ایجاد می کنند و کسی جزء قوه قضائیه نمی تواند با مفسدان اقتصادی که رگ حیات و خون کشور را می بلعند، قاطعانه برخورد کند.

آیت الله نورمفیدی یادآور شد: مردم انتظار دارند دستگاه قضا ضمن برخورد جدی با این افراد از روند برخورد و صدور حکم و پیگیری مسائل به صورت شفاف آگاه باشند زیرا مفسدان اقتصادی در واقع به کل کشور لطمه وارد می کنند.

امام جمعه گرگان با اشاره به این که مفاسد اقتصادی جناحی و باندی نیست، تاکید کرد: این مسئله در واقع به حیثیت یک ملت لطمه وارد می کند و مفسد اقتصادی در واقع جریان خون و رگ کشور را منحرف می کند.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به مسئله قاچاق کالا گفت: سالانه میلیاردها دلار جنس قاچاق وارد کشور می شود و افرادی که در این خصوص کار می کنند، با خاطر جمع احساس امنیت می کنند.

وی تاکید کرد: باید با این افراد برخورد جدی شود زیرا وقتی جنس قاچاق تا این حد وارد کشور می شود تولیدات داخلی روز به روز ضعیف تر می شود و این با مسئله اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند در تناقض است.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: البته مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی رویه برعهده مسئولان دولتی است که دستگاه قضا نیز باید به مسئولان در این خصوص کمک کنند، زیرا کارخانجات تولیدی داخل روز به روز ورشکسته می شوند و برخی امروز تعطیل شده اند که این مسائل بیکاری را در کشور رواج می دهد.

آیت الله نور مفیدی تاکید کرد: باید با این مسائل اساسی و ریشه ای برخورد شود و حتی کسانی که در این زمینه کار می کنند اسامی آنها اعلام شود و مشخص شود چه کسانی در این خصوص کار می کنند.

وی ادامه داد: من نام این افراد را نمی گویم، اما می دانم که چه کسی واردات بی رویه و قاچاق داشته، این مسائل کمر اقتصاد کشور را می شکند.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کشور و تحریم ها، دغدغه اصلی رهبری است و باید دغدغه همه مسئولان نظام باشد.

وی افزود: باید به توانائی داخلی تکیه کنیم و استعدادهای جوانان را بشناسیم و تولید داخل را به فعلیت برسانیم زیرا اقتصاد کشور به حرکت در می آید اما این به حرکت در آمدن و توجه به تولیدات داخلی به معنای انزوا و جدائی از بیرون نیست بلکه بر خود تکیه کردن است.

همدلی و همزبانی در تمامی حوزه ها باید در دستور کار قرار گیرد

امام جمعه گرگان با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام افزود: در سالی که از سوی معظم له به عنوان سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامیده شده، این نامگذاری در همه بخش ها باید باشد و ما نباید از خط قرمز این نظام و انقلاب عبور کنیم.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: رهبر انقلاب خود اعلام کردند که آنچه در مجامع عمومی می گویند در محافل خصوصی نیز همین نظر و دیدگاه را دارند، اما عده ای متاسفانه مسائل را برعکس جلوه می دهند و اظهار می دارند که دیدگاه رهبری در خصوص تیم مذاکره کننده در مجالس خصوصی چیز دیگر است که در واقع این افراد و گروه ها به رهبری هم توهین می کنند.

آیت ‏الله نورمفیدی در ادامه به مذاکرات هسته‏ ای اشاره و تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر محکم تر از گذشته از تیم مذاکره کننده هسته ای پشتیبانی کردند و افراد این تیم را امین ملت، غیور، شجاع و متدین دانستند اما عده ای متاسفانه مسائل را طوری دیگر جلوه می دهند.

نماینده‏ ولی ‏فقیه در گلستان ادامه داد: امروز گروه کوچک مذاکره کننده ایران در برابر ابر قدرت های عالم با نظارت رهبری مشغول جنگ و مبارزه هستند و باید آنها را تقویت کنیم و دلشان را قرص و محکم کنیم.

انتقاد با مچگیری فرق دارد

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه انتقاد با مسئله مچ گیری و تخریب فرق دارد ادامه داد: اگر عده ای به تیم مذاکره کننده انتقاد دارند، باید انتقاد سازنده، علمی و براساس اصول و مبانی باشد و انسان شایسته و عالم از انتقاد علمی و سازنده بدش نمی آید، اما بیان یک مطلب و شعار دادن در مجالس مذهبی و در مجامع عمومی نه تنها انتقاد نیست، بلکه تخریب و توهین است.

وی گفت: این افراد نمی دانم با این کارها چه می خواهند؟ اگر این افراد انتقادی دارند، بروند در روزنامه ها انتقاد خود را بنویسند و عامه مردم را درگیر این مسائل نکنند و در مجالس عمومی و مذهبی را وارد این حوزه نشوند.

امام جمعه گرگان خاطرنشان کرد: به فرموده امام راحل انتقاد از الطاف الهیه است، اما چنگ زندن به این مسائل تخریب کردن است.

وی تاکید کرد: نباید اجازه داد به شخصیت های کشور توهین شود، این توهین ها فضای کشور را کدر می کنند و برخی از این شرایط سوء استفاده می کنند، امروز شرایط کشور برای ما بسیار حساس است و باید حواسمان جمع باشد.

آیت ‏الله نورمفیدی یادآور شد: برخی متاسفانه به بیت امام راحل نیز توهین می کنند و حرف هائی می زنند که دل هر انسانی به درد می آید، این افراد همه جا را خراب می کنند.

وی با اشاره به این که این تخریب ها در این کشور از زمان قاجار مانند دوران امیرکبیر و مدرس نیز سابقه دارد، گفت: هر زمان که کشور خواست به جائی برسد، عده ای اوضاع را برهم زدند و شلوغ کردند و من امروز با توجه به این اوضاع و شرایط احساس خطر می کنم، این افراد باید حرف حسابی بزنند و با این پشتوانه قوی از نظام و کشور دفاع کنند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روز اصناف گفت: اصناف در گذشته و دوران انقلاب دو خصوصیت ویژه داشتند که داشتن سابقه انقلابی و تدین این دو ویژگی بود و امروز بازاریان و اصناف باید مانند گذشته باشند و در کنار این دو خدا ترس بوده و شرایط امروز کشور را درک نمایند.

آیت الله نورمفیدی در بخش دیگری از این خطبه به سالروز ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و یادآور شد: دشمنان و منافقین در سال 60 حادثه مسجد ابوذر را رقم زدند که موفق به شهادت رساندن رهبر انقلاب نشدند و امام خمینی (ره) پیامی صادر کردند که این توطئه ها نباید مانع مبارزات شما شود.