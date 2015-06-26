خودشناسی پرفایده ترین رشته علمی و دانش بشری در عالم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه همدان با دعوت مردم به تقوای الهی، اظهار داشت: خودشناسی از اورژانسی ترین دانش های بشری است.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه پرفایده ترین رشته های علمی جهان و دانش بشری در عالم، رشته خودشناسی و انسان شناسی است، افزود: بیش از سه هزار رشته در دنیا تدریس می شود که این علم ها برای باز کردن گره کور زندگی انسان است.

وی با بیان اینکه انسان فوق العاده بزرگ است و عظمت دارد، بیان داشت: حکمت هزار شاخه دارد که خودشناسی گل سرسبد حکمت است.

آیت الله محمدی با اشاره به اینکه انسان خلیفه الله است، اضافه کرد: انسان آنقدر ارزشمند است که اگر تمام کوه ها طلا شود قیمت یک انسان نمی شود، بلکه فقط قیمت انسان بهشت برین خدا است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه انسان عرش نشین است، عنوان داشت: ماه رمضان آمده تا خصلت حیوانیت، درندگی و ابلیسی در انسان را بکشد و بمیراند.

وی در خطبه ها به سخنان مقام معظم رهبری در چند روز گذشته اشاره کرد و گفت: در آن مراسم رئیس جمهور ایران گزارش ۲۲ ماه خود را ارائه و مقام معظم رهبری نیز فرمایشاتی در مورد اقتصاد مقاومتی و مذاکرات هسته ای ایران داشتند.

آیت الله محمدی ابراز داشت: مقام معظم رهبری در آن مجلس در مورد تیم مذاکره کننده ایران فرمودند که تیم مذاکره کننده دین دار، شجاع، امین و وفادار به نظام و انقلاب هستند.

امام جمعه همدان در ادامه با اشاره به شب های لیالی قدر اظهار داشت: از شب های قدر خوب استفاده کرده و اطعام فقرا را فراموش نکنیم.

وی با بیان اینکه بخشی از اطعام افطاری نیازمندان توسط کمیته امداد انجام می شود، گفت: تدابیری اندیشیده شود که به جنگ زدگان یمن، سوریه و عراق نیز کمک کنیم.