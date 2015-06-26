کشف اسرار اعماق اقیانوس با نصب دوربین بر کوسه ها

نوچه نوشت: اخیراً محققین با استفاده از دوربینهایی که روی بدن جانوران نصب میشود به بررسی زندگی و خصوصیات کوسههایی پرداختهاند که در اعماق دریا زندگی میکنند و اطلاعات جدیدی را در مورد چگونگی شناور ماندن این جانداران در آب به دست آوردهاند. تا پیش از این گمان میرفت که کوسهها اگر شنا نکنند، به طور طبیعی به اعماق آب فرو میروند اما حالا با استفاده از تصاویر و اطلاعات ثبت شده توسط این کوسهها، محققین موفق به شناسایی دو گونه از کوسهها (کوسههای خارشی و کوسههای شش آبششیِ پَخبینی) شدهاند که اگر شنا نکنند، به طور طبیعی به سمت سطح آب میآیند.
"ما دوربینهایی به اندازهی چراغقوههای کوچک را به بالهی کوسههایی که در اعماق دریا زندگی میکنند متصل کردیم و تاریخ و زمانی که دستگاه باید جدا میشد را نیز مشخص کردیم. این دستگاهها میتوانستند تا عمق ۲۰۰۰ متری کار کنند و به منبع نور چشمکزنی نیز مجهز بودند که در فواصل زمانی ۳۰ ثانیهای به کار افتاده و محیط اطراف کوسه را برای دوربین روشن میکرد؛ در همین حین حسگرها نیز عمق و دمای آب را ثبت میکردند، سپس دستگاه از کوسه جدا شده و موقعیتش از طریق سیگنالهای ماهوارهای ردیابی میشد."
نتایج به دست آمده از این بررسی بسیار غیرمنتظره بود: باور رایج تا پیش از این به این صورت بود که کوسهها در صورت شنا نکردن به اعماق آب فرو خواهند رفت؛ گرچه قبلاً نیز تحقیقاتی احتمال شناوری خنثی را در مورد برخی انواع کوسهها مطرح کرده بودند اما به هیچ وجه انتظار نمیرفت کوسههایی وجود داشته باشند که در صورت شنا نکردن به سطح آب بیایند. این نتایج تا حدی عجیب بود که آنها در ابتدا احتمال دادند شاید اتفاق خاصی افتاده که موجب بالا آمدن کوسه در آب شده است اما با بررسی نتایج و دادههای به دست آمده و تکرار آزمایش متوجه صحت نتایج اولیه شدند.
این دستگاهها نشان میدادند که کوسه چه زمانی برای حرکت به سمت پایین انرژی مصرف میکند و دُم خود را حرکت میدهد و ما متوجه شدیم که آنها به هنگام حرکت به سمت پایین بسیار بیشتر از حرکت رو به بالا دُم خود را حرکت میدهند و میتوانند در زمان حرکت به سمت بالا تا چند دقیقه بدون حرکت دادن دُمشان شناور بمانند. درک مزایای این ویژگی و این که چه انواع دیگری از کوسهها دارای این خصیصه هستند، نیازمند مطالعه و بررسیهای بیشتری است.
نظر شما