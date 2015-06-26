به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در اطلاعیه این باشگاه آمده است: «با توجه به حساسیت و شرایط خاص باشگاه و تیم فوتبال پرسپولیس در زمان نقل و انتقالات، هرگونه اخبار و اطلاع‌رسانی در هر زمینه تنها از طریق سایت رسمی باشگاه پرسپولیس منتشر خواهد شد و هر گونه خبر، اطلاعیه و فراخوانی که از سوی گروه‌های مختلف و سایت‌های هواداری در فضاهای مجازی منتشر می‌شود خلاف واقع بوده و موضع رسمی باشگاه نمی‌باشد.»