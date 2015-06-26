ملت ایران خواستار لغو کامل تحریم ها به محض امضای توافقنامه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان ضمن تاکید بر اینکه لغو همه جانبه تحریم ها خواسته مهم و به حق ملت ایران است افزود: ملت ایران از طرح صیانت از حقوق هسته ای در مجلس شورای اسلامی ایران حمایت کرده و آن را گامی مهم برای احقاق حقوق هسته ای ملت ایران می دانند.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که توافق هسته ای زمانی معنا می دهد که این گروه خطوط قرمز ایران اسلامی را در مذاکرات رعایت کند ابراز داشت: اگر کشورهای ۵+۱ خطوط قرمز ایران را به رسمیت بشناسند، این توافق می تواند معنا داشته باشد.

وجود صدایی واحد در ایران

خطیب نماز جمعه سمنان توطئه دشمنان در الغای این تفکر که در ایران فضای دو قطبی و چند صدایی وجود دارد تصریح کرد: رهبر انقلاب در سخنان خود به قاطعیت اعلام کردند در ایران تنها یک صدای واحد وجود دارد و خطوط قرمز مذاکرات که بر همگان روشن است باید رعایت شود.

آیت الله شاهچراغی ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و بیان اهمیت و جایگاه این قوه در اجرای عدالت اجتماعی و رساندن حق به حق دارد عنوان کرد: عملکرد آیت الله آملی لاریجانی در دستگاه قضایی کشور عادلانه و مطلوب بوده است و کسی حق اهانت به دستگاه قضایی کشور را ندارد.

وی به بحران کم آبی در کشور و استان سمنان اشاره و خاطر نشان کرد: برای رفع شرایط خشکسالی حاکم بر استان نیازمند مدیریت و فرهنگ سازی ضروری است.

قوه قضائیه جوهره حکومت اسلامی

امام جمعه سمنان با بیان این مطلب که اختلاف و نزاع، نیاز به مرجعی که بی‌طرفانه به اختلاف رسیدگی کند و به اختلاف خاتمه دهد، از گذشته تا کنون احساس می‌شده و هیچگاه مورد تردید قرار نگرفته است ابراز داشت: قوه قضائیه جوهره حکومت اسلامی است.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به اینکه قاضی برای آن که بتواند در شرایط حساس، بی‌طرفانه تصمیم بگیرد و نفوذ اصحاب دعوا بر رای وی تاثیری نداشته باشد، باید از امتیازاتی برخوردار شود که یکی از آن ها، «استقلال قاضی» است اظهار داشت: قضات به ‏عنوان کارگزاران اصلى عدالت، نهایت اقتدار و استقلال رسالت قوه ‏قضاییه را به تصویر مى ‏کشند.

وی با یادآوری این نکته که در کشور ما قوای سه‌گانه در عین استقلال، با یکدیگر ارتباط دارند و با همکاری یکدیگر به انجام امور می‌پردازند بیان داشت: مبناى کار قاضى و قوه قضاییه را قانون تشکیل مى‏ دهد و از این رو قضاوت روزآمد و عادلانه، بدون داشتن قوانین روزآمد و عادلانه ممکن نیست.

برنامه های عبادی نقش تعیین کننده در سبک زندگی اسلامی دارد

خطیب جمعه سمنان به اهمیت و فضیلت ماه مبارک رمضان نیز اشاره کرد و گفت: برنامه های عبادی نقش تعیین کننده ای در سبک زندگی اسلامی داشته و دارد چون عمل و رفتار انسان بر علاقه‌ها، عقاید و حتی بر علم او خیلی اثر دارد به همین خاطر دین ما اهمیت ویژه‌ای به آداب رفتاری و سبک زندگی داده و برای همۀ بخش‌های زندگی ما برنامه دارد.

آیت الله شاهچراغی مهمترین فایده ماه رمضان را طبق آیه قرآن «لعلکم تتقون» دانست و افزود: این عبادت مهمترین عامل تقواست و در سازندگی، تربیت و شکل گیری هویت مسلمان نقش مهمی ایفا می کند.

وی در خاتمه، بهترین عبادت در ماه مبارک رمضان را خودداری از گناه معرفی و خاطرنشان کرد: روزه زمینه مهار نفس اماره را فراهم می کند و این مسئله چیزی است که در اسلام به آن سفارش اکید شده است.