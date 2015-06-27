زنگ خطر برای ایران به صدا درآمده/ محرمی گفت فوتسال را کنار نگذارم

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تیم فوتسال تاسیسات دریایی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: تمرینات ما همچنان ادامه دارد، ولی با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هستیم، بدن‌های بازیکنان یک مقدار افت کرده است. برای همین باید با دقت برنامه‌ریزی کنیم.

وی ادامه داد: چند بازیکن مصدوم هم داریم که یک مقدار زمان می‌خواهند تا به شرایط ایده‌آل برسند. حمید احمدی از یکی دو روز دیگر به تمرینات اضافه می‌شود. او به صورت انفرادی خیلی تمرین می‌کند ولی دوره درمانش یک مقدار طولانی شد.

سرمربی تیم تاسیسات همچنین از علی ابراهیمی، محسن منتظمی و سعید عباسی به عنوان دیگر مصدومان تیمش یاد کرد و افزود: ابراهیمی حدود دو هفته است که یک بیماری سنگین گرفته و به مشهد رفته است. سعید عباسی هم از ناحیه همسترینگ مصدوم شده و او را چند روز نخواهیم داشت. فکر می‌کنم باید یک خونی بریزیم تا شرایط تیم بهتر شود.

وی درباره برگزاری اردوی تاسیسات در جزیره کیش هم خاطرنشان کرد: همه چیز برای سفر ما به کیش فراهم است. هر موقع که اراده کنیم، می‌توانیم به کیش برویم. ولی فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد.

شمسایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره آنالیز حریفان آسیایی و گرفتن فیلم مسابقات سال گذشته جام باشگاه‌های آسیا از مسئولان باشگاه دبیری، یادآور شد: کمیته فنی تیم متشکل از خود مربیان، فیلم‌ها را مشاهده می‌کند و تیم‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. درست است این فیلم‌ها برای سال گذشته است ولی همین هم می‌تواند کمک حال ما باشد، چون تیم‌های تایلند، ژاپن و کویت تغییر زیادی نداشته‌اند.

وی در خصوص شکایت مسئولان تیم ماهان تندیس، از ابوالقاسم عروجی بازیکن تیم ماهان، یادآور شد: من قبلا هم گفته بودم کار غیرقانونی نمی‌کنم. عروجی با گرفتن تسویه حساب و حتی پرداخت پول خروج از استان قم، با ما قرارداد بست و حتی کارت مسابقه‌اش هم صادر شده است. عروجی ۲۰ درصد آخر قراردادش را هم نگرفته و همچنین ۳۰ درصد قرارداد دیگرش هم به صورت چک پرداخت شده و تا حالا هم پاس نشده است.

سرمربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی ادامه داد: با این حساب نمی‌دانم حرف شکایت از عروجی از کجا می‌آید. تمام مدارک عروجی با تیم تاسیسات کامل است. فکر می‌کنم این حرفها برای به هم ریختن تمرکز عروجی مطرح می‌شود.

وی همچنین درباره اختلافات کمیته فنی و کمیته فوتسال که منجر به استعفای سیدرضا افتخاری از کمیته فنی شد، اظهار کرد: امیدوارم فوتسال ما به سرمنزل مقصود برسد و به فکر منافع فوتسال باشند، نه منافع شخصی. اگر قرار باشد مسئولان فوتسال ما با هم دوستی نداشته باشند، چیزی جز ضرر برای ما ندارد.

شمسایی ادامه داد: همانطور که خبرگزاری مهر در گزارشی به آن اشاره کرد، کمیته فنی از شروع فعالیتش چند تغییر متوالی داشته که این زیاد جالب نیست. تغییرات زیاد در فوتسال زیبنده این رشته نیست و با این حساب خیلی عقب‌نشینی خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: جام باشگاه‌های آسیا اولین تورنمنت مهم فوتسال در سال جاری است که اگر آن را هم از دست بدهیم، به قهقرا می‌رویم. با شرایط فعلی ترس و دلهره رقیبان آسیایی از ایران ریخته است و ما زنگ خطر را احساس می‌کنیم. حالا در این شرایط مسئولان خودمان هم ارتباط خوبی با هم ندارند که این به پیکره فوتسال ضربه می‌زند.

سرمربی تیم تاسیسات یادآور شد: الان تنها چند تیم هستند که در لیگ برتر خیلی خوب هزینه می‌کنند. مسئولان کاری نکنند این تیم‌ها هم از هزینه کردن در فوتسال صرف‌نظر کنند. اگر مسئولان به فکر نباشند، این تیم‌داری‌ها هم به کنار می‌رود؛ مانند روزهایی که شن‌سای ساوه، استقلال، پرسپولیس، فیروز صفه و خیلی از تیم‌های دیگر با توجه به سرمایه‌گذاری خوبی که انجام داده بودند، دلسرد شدند و از فوتسال رفتند. وقتی مسئولان ما خودشان نمی‌توانند سر یک میز بنشینند و به توافق برسند، دیگر از باشگاه‌ها چه توقعی دارند؟ به نظرم اگر فوتسال ما از والیبال الگوبرداری کند، خیلی چیزها دستمان می‌آید.

وی همچنین با اشاره به حضورش در جام ستاره‌ها و تقابلش با علی دایی، خاطرنشان کرد: دایی بزرگ فوتبال ماست و ارتباط خوبی با او دارم. آن شب هم در آن مسابقه به عنوان بازیکن برتر زمین انتخاب شدم. با این حال این برای کشورمان افتخاری است که دو آقای گل دنیا در کنار هم قرار بگیرند.

شمسایی در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا دایی به او توصیه نکرد فوتسال را کنار بگذارد؟ گفت: دایی نه، ولی خیلی دیگر از بازیکنان فوتبال مثل سیروس دین‌محمدی، رضا شاهرودی و مجتبی محرمی از من خواستند فوتسال را کنار نگذارم و خداحافظی نکنم.