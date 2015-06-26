وزش باد شدید و گرد و خاک در ۱۳ استان/افزایش دمای پایتخت

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در پاره ای مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز، مناطق شمالی شمال شرق و سواحل جنوبی دریای خزر افزایش ابر، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی، فردا این شرایط در پاره ای از مناطق شمالی شمال غرب و به صورت خفیف تر در ارتفاعات شرقی البرز و برخی مناطق شمال شرق کشور رخ می دهد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: همچنین امروز برای برخی مناطق غرب و جنوب غرب کشور گرد و غبار تداوم خواهد داشت که سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا در این مناطق می شود.

وظیفه تصریح کرد: طی سه روز آینده به ویژه در ساعات اوایل شب، در برخی مناطق استان های بوشهر، هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان، شمال اصفهان، جنوب سمنان، قم، مرکزی، تهران و البرز، به سبب وزش باد نسبتا شدید گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی افزود: طی سه روز آینده شرق خلیج فارس و تنگه هرمز و روزهای جمعه و شنبه دریای عمان به سبب وزش باد شدید مواج خواهد بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تاکید کرد: در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب امروز در مرزهای غربی آذربایجان غربی به ویژه شهرهای چالدوران، ماکو، خوی، سلماس و در نیمه شمالی آذربایجان شرقی به ویژه شهرهای اهر، جلفا، تبریز، کلیبر، هریس انتظار رگبار موقتی باران، رعد و برق و وزش باد شدید می رود که احتمالا به صورت محلی می تواند سبب سیلاب در مناطق ذکر شده شود.

وطیفه یادآور شد: فردا آسمان تهران کمی ابری در بعد از ظهر همراه با وزش باد و در شهرهای جنوبی همراه با باد و گرد و خاک است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت با یک درجه افزایش نسبت به امروز به ترتیب برابر ۳۸ و ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.