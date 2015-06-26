برخورد با شرارت از سوی قوه قضاییه بدون نگاه قومیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه زاهدان اظهار داشت: تشدید برخورد با مخلان نظم و امنیت و سارقان از جمله مطالبات جدی مردم از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است.

وی افزود: کار و تلاش در مسیر عدالت گستری و احقاق حق خدمتی ارزشمند و فعالیتی الهی است که نشان از ذات احدیت و صفات خداوندی دارد، زیرا خداوند متعال خود بزرگ دادگر و عادلی است که دادگاه عدلش، عالمیان را فرا گرفته است.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: هرجا جامعه دچار آشفتگی شد و تشخیص حق و باطل سخت شده بود، قوه قضاییه با تشخیص درست توانسته حق را تشخیص دهد که این حرکت ارزشی را به خوبی در صحنه های مختلف نظام از جمله تلاش تروریست ها در این دیار و به خصوص فتنه 88 می شود مشاهده کرد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: یکی از کارهای قابل ستایش این قوه در این برهه از زمان بدون در نظر گرفتن نتیجه آن، شناسائی و برخورد با مفسدان اقتصادی است.

وی تاکید کرد: عملکرد قوه قضاییه باید به گونه ای باشد که برخورد با مفسدان اقتصادی در لایه ها مختل جامعه حس شود و مردم در این زمینه اجساس خاطری امن داشته باشند.

آیت الله سلیمانی گفت: توقع ما این است دستگاه امنیتی با وحدت رفتاری، همانطور که تعهد دارند عمل کنند تا شاهد هیچ گونه اختلافی در بعد پیگیری حق و حقوق مردم نباشیم.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از خطبه ها، به اهمیت صرفه جویی در اسلام اشاره کرد و گفت: استان از نظر منابع آبی مشکلات و چالش های بسیاری دارد و در این راستا در کنار رسانه ها، مسئولان، روحانیون و مبلغان اعزامی به نقاط مختلف سیستان و بلوچستان نیز باید مردم را نسبت به مصرف صحیح و صرفه جویی در این نعمت حیاتی هوشیار کنند.

وی با بیان اینکه برای مقابله با بحران خشکسالی و کمبود منابع آبی، نیازمند برنامه ریزی و اقدامات فنی و فرهنگی هستیم، اظهار داشت: خدمات رسانی مناسب به مردم در دو بحث زیربنایی برق و آب بسیار با اهمیت است و موجب رضایتمندی مردم از نظام اسلامی می شود.

امام جمعه زاهدان تاکید کرد: باید بدانیم و سرلوحه رفتارمان قرار دهیم که رعایت اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب بدون توجه به صرفه جویی و پرهیز از اسراف، بی نتیجه است.