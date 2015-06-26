به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور از تلاش هیأت دولت برای تدوین و تصویب لایحه استانی شدن انتخابات و ارائه آن به مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم لایحه دولت در این رابطه تا زمان برگزاری انتخابات مجلس تعیین و تکلیف شود، البته طرح مجلس تنها در مورد استانی شدن انتخابات پارلمان است، اما لایحه دولت درباره انتخابات مجلس، جامع‌تر و کامل‌تر است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با استفاده از تجربیات و استفاده از نظرات کارشناسان، لایحه جامعه‌ای را تدوین کردیم، البته در این رابطه سعی شد که این لایحه هم راستا با سیاست‌های کلی تدوین شده انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.

وزیر کشور با اعلام اینکه وزارت کشور و دولت هماهنگی‌های لازم را با مجلس برای تدوین لایحه انتخابات انجام داده است، تصریح کرد: در تدوین این لایحه، اعضای کمیسیون شوراهای مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نمایندگان مشارکت داشتند.

رحمانی‌ فضلی در تشریح نقاط ضعف و قوت طرح استانی شدن انتخابات مجلس، افزود: دولت نسبت به طرح اولیه استانی شدن انتخابات مجلس مخالف بود، اما سپس اصلاحاتی در این بخش صورت گرفت که در نهایت نظر دولت به آن مثبت شد.