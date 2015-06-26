دشمن توان حمله نظامی به ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این شهرستان با اشاره به اینکه دشمن می خواهد اعتقادات جوانان نظام را تهی کند و آنها را با مسائل غربی پر کند، افزود: این جوانان آینده سازان کشور هستند.

وی با اشاره به گسترش مواد مخدر در کشور گفت: از دولت و قوه قضائیه می خواهیم قاطعانه با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد کنند.

حجت الاسلام باقری بنابی با تاکید بر اینکه آنچه که امروزه بیشتر برای جوانی تهدید جدی است، داشتن تزلزل و ثابت قدم نبودن آن است، ادامه داد: باید به جوانان بیشتر از اینها بها دهیم و به فکر تمام جنبه های زندگی آنها باشیم.

وی با بیان اینکه جوان مجموعه ای از خوبی ها، استعدادها و خصوصیات مثبت، درخشان و ممتاز است، گفت: در عین حال جوان یک افت و آسیب بزرگی به نام عدم ثبات و تزلزل و تغییر موضع در سر راه دارد.

امام جمعه بناب تأکید کرد: جوان به مشاوره و راهنمایی احتیاج دارد تا به انحراف کشیده نشود و خود جوان، اولیاء و مربیان باید دائماً مراقبت کنند که مشکلی در تفکرات دینی و معنوی جوانان پیش نیاید.