طرح «مدرسه عاری از خطر» در ۱۸ آموزشگاه خرم آباد اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان گودرز کریمی فر با اشاره به برنامه های این اداره کل برای مصون ساختن دانش آموزان در برابر تهدیدها، آسیب های اجتماعی و همچنین ارائه آموزش مهارتهای مورد نیاز زندگی به دانش آموزان اظهار داشت: در این راستا «طرح مدرسه عاری از خطر» ویژه دانش آموزان پایه اول مدارس مقطع متوسطه دوم دولتی در ۱۸ آموزشگاه در مرکز استان با شرکت ۹۰۰ دانش آموز اجرا شده استت

وی افزود: این طرح در مدارسی که در آن­ها تمرکز بیشتر بر پیشگیری از گرایش دانش ­آموزان به رفتارهای پرخطر بوده اجرا می شود و برای اجرا از روش­های فعال آموزشی به رهبری گروه هم­سال استفاده می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان آموزش «مهارت های مقابله ای» ویژه دانش آموزان مدارس دوره متوسطه اول را برنامه دیگر آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: در این طرح نیز مهارتهای زندگی در راستای توانمندسازی دانش آموزان برای مواجهه با مصادیق آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پر خطر اجرا می شود.

کریمی فر اجرای طرح «مدرسه مراقب اجتماع محور» را یکی دیگر از برنامه های این اداره کل برشمرد و گفت: این طرح ویژه دانش آموزان تمامی دوره های تحصیلی بوده و بر اساس آن برنامه ­های پیشگیری از آسیب­های اجتماعی، سوء مصرف مواد و رفتارهای پرخطر با مشارکت فعال دانش آموزان با هدف ارتقاء سطح سلامت روانی و اجتماعی اجرا می شود.

وی ادامه داد: این طرح در ۲۸ مدرسه اجرا شده و تعداد چهار هزار و ۳۶۵ دانش آموز تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

مدیر کل آموزش و پرروش لرستان طرح «آموزش مهارت های مراقبت از خود» را برنامه دیگر این اداره کل برشمرد و گفت: در قالب این طرح نیز در مدارس دوره ابتدایی دوم به ویژه سال ششم ابتدایی آموزشهای پایه در زمینه مهارت­های اجتماعی، بین فردی، تصمیم گیری، خود ارزشمندی، غنی­ سازی ارائه می­ شود و ۵۷۶ دانش آموز تحت پوشش این طرح تا کنون قرار گرفته اند.