۱۱ پروانه استاندارد در لرستان صادر شد/ ارائه ۱۳۰۰ نفر ساعت آموزش

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان لرستان مجتبی کریمی گفت: در راستای استاندارد سازی محصولات تولیدی استان با نظارت و اقدامات انجام شده توسط کارشناسان این اداره کل ۱۱ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در سه ماهه اول سالجاری صادر شد.



وی افزود: این پروانه ها برای فرآور ده های پروتئین سویا، تخمه آفتابگردان، کنسرو خوراک مرغ، آبنبات، نبات، مربا و مارمالاد، آجر، عدس بسته بندی شده، ظروف آلومینیمی، و مصنوعات طلا صادر شده است.

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد لرستان گفت: در همین مدت ۲۵ پروانه تمدید، دو پروانه استاندارد تعلیق و ۲۵ فقره پروانه نیز به دلیل عدول از شرایط استاندارد باطل شده است.

کریمی عنوان کرد: نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای تولیدی با انجام بازرسی های ادواری و نمونه برداری توسط کارشناسان اداره کل انجام می شود.

برگزاری ۱۳۰۰ نفر ساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت

مدیر کل استاندارد لرستان نیز گفت: در سه ماهه اول سالجاری بر اساس تقویم آموزشی اداره کل هفت دوره آموزشی برای کارکنان و مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان برگزار شد.

مرضیه قنبریان عنوان کرد: در این مدت هزار و ۳۶۸ نفر ساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت و همچنین ۶۹۲ نفر ساعت آموزش برای کارکنان برگزار شده است.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این دوره ها ارتقاء سطح دانش فنی و بهبود مستمر در راستای توسعه و مدیریت سازمانی بوده است.

مدیرکل استاندارد لرستان گفت: با برگزاری این دوره ها در فصل بهار ۴۸ درصد برنامه آموزش کارکنان در سال ۹۴ و ۳۰ درصد برنامه مدیران کنترل کیفیت تحقق پیدا کرده است که با این روند تا پایان سال کل برنامه عملیاتی تحقق پیدا می کند.



قنبریان مدیریت دانش، آشنایی با کمک های اولیه، ساماندهی محیط کار، عملیات خوب ساخت، آشنایی با مقررات راهنمایی و رانندگی و ترافیک، احکام زندگی در اسلام، و سازمان یادگیرنده، عناوین دوره های آموزشی برگزار شده در سه ماهه اول سالجاری عنوان کرد.