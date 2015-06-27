شهرام هروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری رقابتهای انتخابی در دو وزن، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ای که از قبل اعلام شده بود، چهارشنبه هفته جاری مسابقات انتخابی در دو وزن 60- و 67- کیلوگرم برگزار خواهد شد. در جریان این مسابقات نگاه ما فنی است و تنها کاراته‌کاهایی که بتوانند به لحاظ فنی نظر کادر فنی را برای حضور در اردوی تیم ملی جلب کنند، به اردوی آماده‌سازی دعوت خواهند شد.

وی ادامه داد: هم اکنون کاراته کاها در پنج وزن در اردو هستند که در سه وزن دیگر شرایط فنی اردونشینان خوب است و تنها در دو وزنی که عنوان شد کادر فنی احساس خلاء می‌کند که پس از مشورت با مسئولان فدراسیون تصمیم به اعلام فراخوان گرفتیم.

سرمربی تیم کاراته امید ایران افزود: هدف اصلی‌مان موفقیت در مسابقات قهرمانی جهان است، به همین دلیل به دنبال انتخاب بهترین‌ها هستیم. در تمام مراحل دعوت و انتخاب کاراته‌کاها به اردو شرایط را شفاف اعلام می‌کنیم تا برای هیچ کس شبهه‌ای باقی نماند.

هروی به حضور در رقابتهای کاراته وان اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم در هر وزن دو نفر را در اردو حفظ کرده، طبق هماهنگی که با فدراسیون داریم همه اردونشینان به این مسابقات اعزام خواهند شد. در جریان این مسابقات است که عملکرد فنی کاراته‌کاها ارزیابی شده و در نهایت ترکیب اصلی انتخاب خواهد شد.

تیم ملی کاراته امید که خود برای حضور در رقابتهای جهانی اندونزی (آبان‌ماه) آماده می‌کند، دور جدید تمرینات خود را از صبح امروز شنبه در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز کرد.