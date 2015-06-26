استعفای فرماندار مشهد پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر کشور با استعفای فرماندار مشهد مقدس که پیش از این استعفای خود را تسلیم استاندار خراسان رضوی کرده بود موافقت کرد و محمد علی گلستانی فرد به طور رسمی از سمت خود کناره گیری کرد.

در حالیکه برخی از منابع غیر رسمی و سایت های خبری داخل کشور خبر از عزل فرماندار مشهد می دهند اما مدیر کل روابط عمومی و تشریفات استانداری خراسان رضوی با رد این مطلب در گفتگو با مهر عنوان کرد: فرماندار مشهد پیش از این نیز استفعای خود را تسلیم کرده بود که اینبار با این درخواست وی توسط وزیر کشور موافقت شد.

پور مهدی بیان کرد: فرماندار مشهد پیش از این نیز در اسفند ماه سال گذشته نسبت به تسلیم استعفای خود اقدام کرده بود که با مخالفت استاندار و وزیر کشور روبرو شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه گلستانی فر برای دومین بار استعفای خود را تا قبل از مهلت تعیین شده برای حضور در انتخابات ارایه کرد و اصرار بر این موضوع داشت لذا با استعفای وی موافقت شد.

پور مهدی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ایا جایگزینی برای فرماندار مستعفی دیده شده و یا اینکه خبر انتصاب فرماندار بیرجند به جای ایشان صحت دارد بیان کرد: انتصاب فرماندار بیرجند به جای گلستانی فرد تنها یک گزینه مطرح شده است و تا کنون در این راستا حکمی صادر نشده است.

وی بیان کرد: برای جلوگیری از اخلال در امورات اداری فرمانداری مشهد و پاسخ به ارباب رجوعان با دستور استاندار یکی از معاونان فرمانداری مشهد تا اطلاع ثانوی عهده دار این مقام خواهد شد.

وی افزود: فرماندار مشهد علت کناره گیری و استعفای خود را حضور در انتخابات و دعوت مردم ساوه برای کاندیداتوری اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر این درحالی است که پیش از این فرماندار مشهد در مصاحبه با یکی از رسانه های محلی مشهد استعفای خود را تکذیب کرده بود.

برخی از سایت های خبری داخلی پیش از این مدعی شده بودند که گلستانی فرد به دلیل صدور مجوز همایش «ما اجازه نمی دهیم» در میدان شهدای مشهد از سمت خود عزل و مجبور به استعفا شده است.

علی محمد گلستانی فرد پیش از این سابقه معاونت سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی، فرمانداری ویژه شهرستان ساوه و معاونت استاندار استان مرکزی را در کارنامه کاری خود دارد.