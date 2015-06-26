ایران ست دوم را واگذار کرد/ لهستان به بازی برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان از ساعت ۲۱ امروز جمعه در چارچوب هفته هفتم رقابتهای لیگ جهانی دیدار خود را در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی آغاز کرده‌اند که ست دوم این بازی با برتری تیم لهستان خاتمه یافت تا دو تیم در مجموع یک بر یک برابر شوند.

لهستان که ست نخست را واگذار کرده بود با انگیزه‌تر شروع کرد و با دفاع و اسپک های کوبیاک ۳ بر صفر و ۴ بر یک پیش افتاد اما یک دفاع عالی از موسوی روحیه را به اردوی تیم کشورمان بازگرداند. موسوی که در سرویس هم خوب کار کرده بود شرایط تیم ایران را بهتر کرد با این حال در وقت اول استراحت فنی این ست برتری ۸ بر ۶ لهستان روی تابلوی امتیازات ثبت شد. یک دفاع عالی از عبادی‌پور در منطقه چهار ایران امتیازات را برابر ۸ کرد و بلافاصله دفاع محمودی ایران را یک امتیاز پیش انداخت.

بازی دو تیم با حساسیت فراوان ادامه یافت و هر امتیاز یک تیم با امتیاز دیگری از سوی حریف پاسخ داده شد. در این بین ایران دو بار از حریف خود برتری یک امتیازی داشت اما در نهایت استفاده مهمان از توپ‌های برگشتی و سرویس‌های خوب باعث شد لهستان وقت دوم استراحت فنی را ۱۶ بر ۱۵ به سود خود ثبت کند. شاگردان آنتیگا در بازگشت به زمین با یک دفاع خوب برتری خود را به دو امتیاز رساندند اما ایران در امتیاز ۱۷ به حریف رسید.

لهستانی‌ها که در این ست سرویس‌ها و دفاع‌های بهترین نسبت به ست نخست داشتند ۱۹ بر ۱۸ از ایران پیشی گرفتند که کواچ تقاضای تایم اوت کرد. دو تیم در امتیاز ۲۲ برابر بودند که اسپک محمودی به اوت رفت تا لهستان به امتیاز ۲۳ برسد. لهستانی‌ها در منطقه چهار ایران عبادی‌پور را تک دفاع کردند تا ست دوم را ۲۵ بر ۲۳ برنده شوند.