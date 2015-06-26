برتری ایران مقابل لهستان در ست چهارم/ سرنوشت بازی به ست پنجم کشید

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی والیبال ایران و لهستان از ساعت ۲۱ امروز جمعه در چارچوب هفته هفتم رقابتهای لیگ جهانی دیدار خود را در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی آغاز کردهاند که در ست چهارم این بازی تیم ایران پیروز شد تا در مجموع ستها دو تیم ۲ - ۲ مساوی شوند و کار به ست پنجم کشیده شود.
ست چهارم این بازی با حساسیت فراوان برای ایران آغاز شد. کواچ در این ست میرزاجانپور را به ترکیب بازگرداند. لهستان نخستین امتیاز این ست را کسب کرد ولی پس از آن دو تیم تا امتیاز چهارم برابر پش رفتند تا اینکه ایران از حریف جدا شد و با حمایت پرشور هواداران خود وقت نخست استراحت فنی را ۸ بر ۴ به سود خود ثبت کرد. لهستان در بازگشت به زمین سرویس را بازگرداند و یک پوئن سرویس هم گرفت تا فاصله دو تیم به دو امتیاز کاهش یابد.
تیم ایران که در دفاع روی تور منسجمتر شده بود بار دیگر اختلاف را به سه امتیاز افزایش داد. با امتیازی که میرزاجانپور در منطقه چهار گرفت وقت دوم استراحت فنی ۱۶ بر ۱۲ به سود ایران ثبت شد. سرویسهای خوب محمودی که با دریافت خوبی از لهستانیها همراه نبود برتری ۱۸ بر ۱۲ ایران را هم ثبت کرد تا آنتیگا تقاضای تایم اوت کند. ایران کاملا لهستان را تحت فشار قرار داده بود و برتری خود را هر لحظه افزایش داد تا این ست را ۲۵ بر ۱۶ برنده شود و علاوه بر کسب یک امتیاز کار را به ست پنجم بکشاند.
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