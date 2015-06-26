  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ تیر ۱۳۹۴، ۱:۵۰

گفتگوی تلفنی کری و چاوش اوغلو درباره حمله داعش به کوبانی

گفتگوی تلفنی کری و چاوش اوغلو درباره حمله داعش به کوبانی

وزارت خارجه ترکیه از گفتگوی تلفنی مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه این کشور با جان کری همتای آمریکایی اش درباره حملات اخیر به شهر کردنشین کوبانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه این کشور با جان کری وزیر خارجه آمریکا تلفنی درباره حملات اخیر داعش به شهر کوبانی سوریه و همچنین همکاری های منطقه گفتگو کرده است.

این گفتگوی تلفنی پیش از عزیمت جان کری به وین برای ملحق شدن به مذاکرات هسته ای با ایران انجام گرفته است. این در حالی است که حملات روز پنجشنبه داعش به شهر کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه تاکنون باعث کشته شدن دست کم ۱۴۶ نفر از غیرنظامیان شده است.

یک گروه ناظر در سوریه می گوید که تعداد تلفات حمله اخیر داعش به کوبانی، دومین قتل عام بزرگ این گروه تروریستی در سوریه است.

 

کد مطلب 2787854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها