گفتگوی تلفنی کری و چاوش اوغلو درباره حمله داعش به کوبانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه این کشور با جان کری وزیر خارجه آمریکا تلفنی درباره حملات اخیر داعش به شهر کوبانی سوریه و همچنین همکاری های منطقه گفتگو کرده است.

این گفتگوی تلفنی پیش از عزیمت جان کری به وین برای ملحق شدن به مذاکرات هسته ای با ایران انجام گرفته است. این در حالی است که حملات روز پنجشنبه داعش به شهر کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه تاکنون باعث کشته شدن دست کم ۱۴۶ نفر از غیرنظامیان شده است.

یک گروه ناظر در سوریه می گوید که تعداد تلفات حمله اخیر داعش به کوبانی، دومین قتل عام بزرگ این گروه تروریستی در سوریه است.