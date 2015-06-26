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۵ تیر ۱۳۹۴، ۲۳:۵۸

حاشیه دیدار والیبال ایران - لهستان؛

توقف چند دقیقه ای بازی در گیم پنجم/ فریاد معروف بر سر داور دوم

توقف چند دقیقه ای بازی در گیم پنجم/ فریاد معروف بر سر داور دوم

دیدار تیم های ملی والیبال ایران و لهستان در گیم پنجم با دقایقی توقف به خاطر اعتراض لهستانی ها همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ایران گیم پنجم را 11 بر 9 از مهمان اروپایی خود پیش بود سرمربی تیم ملی لهستان به حضور کواچ کنار خط و رفتن پای او داخل زمین اعتراض کرد و این امر باعث شد دقایقی مسابقه متوقف شود و داوران به بررسی اعتراض استفان آنتیگا بپردازند.

در این لحظات تماشاگران با تشویق های کر کننده خود فضای عجیبی را برای بازیکنان حریف ایجاد کردند به طوری که حتی داوران هم صدای یکدیگر را نمی شنیدند. این توقف پس از حل مشکل به سود ایران پایان یافت و بازی از سر گرفته شد.

داور دوم که قصد نداشت برای شروع بازی بیاید با فریادهای تند معروف مواجه شد که از او می خواست به محل ایستادنش برود تا بازی شروع شود.

کد مطلب 2787855

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