به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان گفت: در حال حاضر بیش از ٦٠٠ سد در کل کشور وجود دارد و تعداد سدهای بزرگ نیز به ١٤٠ رسیده و برنامه احداث ١١٨ سد بزرگ را نیز در سراسر کشور داریم. وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت سدسازی کشور اظهارداشت: زمانی که این تعداد سد ساخته شود دیگر امکان سدسازی در کشور وجود ندارد؛ بنابراین باید راهکارهای درست مصرف کردن را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
چیتچیان با اشاره به بازدهی آبیاری در حوزه کشاورزی بیان داشت: در حال حاضر، بازدهی آبیاری بخش کشاورزی در کشور حدود ٤٠ درصد است و این در حالی است که به سادگی میتوانیم این رقم را ١٠ درصد افزایش و به ٥٠ درصد برسانیم.
به گفته وی، اگر سرمایهگذاری بیشتری در این حوزه صورت بگیرد حتی امکان بالا بردن بازدهی آبیاری بخش کشاورزی بیشتر از این میزان نیز وجود دارد. وزیر نیرو مصرف معقول آب شرب شهری و خانگی را ١٣٠ لیتر در شبانه روز عنوان و اظهارداشت: در حال حاضر، در کشور ما بیش از ٢٥٠ لیتر به ازای هر نفر آب تولید و توزیع میشود.
وزیر نیرو با اشاره به کشورهای پیشرفتهای مانند آلمان گفت: در این کشور مصرف آب برای هر فرد ١٥٩ لیتر است. چیت چیان با بیان اینکه مردم باید نسبت به واقعیت منابع آبی و روشهای درست مصرف کردن آن آگاه باشند افزود: در این زمینه باید قوانین و مقرراتی برای تشویق و جریمه افراد پُرمصرف و کممصرف وجود داشته باشد.
چیت چیان با اشاره به خدمات دستاندرکاران حوزه آب به مردم گفت: در برخی از شهرها آب از طریق خط لوله تا ٣٠٠ کیلومتر نیز منتقل میشود و فرآیندهای گوناگونی از جمله تصفیه و ... در این محصول با ارزش صورت میگیرد؛ بنابراین انتظار میرود مردم در مقابل این تلاشها همکاری و مساعدت داشته باشند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا در فرآیندهای صنعتی آب ۷ مرتبه در بازچرخانی قرار میگیرد اظهارداشت: در کشور ما نیز باید از چنین روشهایی برای کاهش مصرف آب استفاده شود.
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