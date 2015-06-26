تماشاگران رکن اصلی پیروزی بودند/ می توانستیم سه بر صفر ببریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر لهستان در بازی نخست گفت: به کادر فنی و بازیکنان تیم ملی خسته نباشید می گویم. لطف خدا و حمایت تماشاگران شامل حال ما شد و توانستیم به پیروزی برسیم.

وی افزود: تماشاگران رکن اصلی این پیروزی بودند و چند ساعتی ایستاده به تشویق تیم ملی پرداختند. به مردم ایران و این تماشاگران تبریک می گویم که اینچنین با غیرت مثالزدنی از تیم ملی کشورشان حمایت کردند.

رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: شاید می توانستیم در این دیدار سه بر صفر به پیروزی برسیم اما مشکلی که برای میرزاجانپور ایجاد شد روند مسابقه را تغییر داد. با این حال نباید فراموش کنیم که لهستان قهرمان جهان است. بازیکنان ما هم در این سه بازی کولاک کردند.

داورزنی خاطرنشان کرد: امیدوارم این روند در دیدار روز یکشنبه هم ادامه داشته باشد و بتوانیم نمایش قابل قبولی داشته باشیم و راه صعود به مرحله بعد را هموار کنیم. بازیکنان ما از جان مایه گذاشتند و امیدوارم بتوانیم در بازی دوم هم به پیروزی برسیم.