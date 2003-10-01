به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از ستاد خبري جشنواره فيلم كوتاه تهران اسامي اين فيلم ها به شرح زير است:
"شمال ديوانه شده " ، "نسل 071 "،" تووفرو" ،" بعد ، بعد" ،" يك روز بيستر زنده ماندن " و" چكمه هاي لاستيكي قرمز ".
از اين تعداد ، 2 فيلم داستاني و 4 فيلم مستند هستند.
بيستمين جشنواره ملي و هشتمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران از بيست و هشتم مهر تا سوم آبان به همت انجمن سينماي جوانان ايران برگزار مي شود.
در هشتمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران
6 فيلم در بخش مرور آثار بوسني به نمايش در مي آيد
6 فيلم از بوسني در بخش جنبي مرور آثار كوتاه اين كشور در هشتمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران حضور دارد.
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