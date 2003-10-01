6 فيلم در بخش مرور آثار بوسني به نمايش در مي آيد

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از ستاد خبري جشنواره فيلم كوتاه تهران اسامي اين فيلم ها به شرح زير است:

"شمال ديوانه شده " ، "نسل 071 "،" تووفرو" ،" بعد ، بعد" ،" يك روز بيستر زنده ماندن " و" چكمه هاي لاستيكي قرمز ".

از اين تعداد ، 2 فيلم داستاني و 4 فيلم مستند هستند.

بيستمين جشنواره ملي و هشتمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران از بيست و هشتم مهر تا سوم آبان به همت انجمن سينماي جوانان ايران برگزار مي شود.

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