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۶ تیر ۱۳۹۴، ۵:۰۰

برگزاری همه پرسی در یونان در خصوص دریافت بسته کمک مالی

برگزاری همه پرسی در یونان در خصوص دریافت بسته کمک مالی

نخست وزیر یونان اعلام کرد که قصد دارد نتیجه مذاکرات با وام دهندگان بین المللی با این کشور بر سر اعطای بسته کمک های مالی را در روز پنجم جولای به همه پرسیی بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، الکسیس چیپراس بامداد شنبه اعلام کرد که دولتش قصد دارد نتیجه مذاکرات با وام دهندگان بین المللی در بروکسل درباره اعطای بسته کمک های مالی را به همه پرسی عمومی بگذارد.

وی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: مردم باید آزادانه و بدون هیچ گونه جهت گیری تصمیم بگیرند. از این رو همه پرسی در روز پنجم جولای در این رابطه برگزار خواهد شد.

این در حالی است که یونان با بحران بدهی های خارجی روبه روست و نمی تواند در سررسیدهای مقرر بدهی های خود را که از میزان تولید ناخالص داخلی اش بالاتر رفته پرداخت کند.

این احتمال وجود دارد در صورتی که یونان با پیشنهادات وام دهندگان متشکل از بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول مخالفت کند، ناچار شود از حوزه یورو خارج شود که این اقدام ضربه ای به اتحادیه اروپا خواهد بود.

 

کد مطلب 2787908

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