پرونده های چک رتبه دوم را در دادگستری دارد

سید عبدالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مطالبه چک رتبه دوم پرونده قضایی را در حوزه پرونده های حقوقی را در استان چهارمحال و بختیاری دارد، اظهار داشت: تعداد پرونده های حقوقی مطالبه چک دادگستری چهارمحال و بختیاری بیش از سه هزار و ۵۰۰ فقره بوده است که رتبه دوم بیشترین پرونده های قضایی را در حوزه حقوقی به خود اختصاص داده است.

وی افزود: رتبه اول بیشترین پرونده های قضایی در حوزه حقوقی مربوط به پرونده های تامین خواسته است.

وی با اشاره به پرونده های کیفری، گفت: ضرب و جرح عمدی بیشترین تعداد پرونده های قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری را در حوزه کیفری به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: تعداد پرونده های ضرب و جرح عمدی حدود بیش از هفت هزار پرونده است.

وی ادامه داد: در حوزه پرونده های قضایی کیفری تهدید، توهین به افراد، ضرب و جرح های غیر عمدی و... بیشرین پرونده های قضایی این استان را تشکیل می دهند.

وضعیت استان چهارمحال و بختیاری در انجام قتل های عمدی به مراتب بهتر از استان های دیگر کشور است

سید عبدالله موسوی یادآور شد: وضعیت استان چهارمحال و بختیاری در انجام قتل های عمدی به مراتب بهتر از استان های دیگر کشور است.

وی تصریح کرد: در سال ۹۳تعداد ۳۵ قتل عمدی اتفاق افتاد که نسبت به سال ۹۲ دو قتل بیشتر بوده اما با این حال میزان قتل های عمدی استان چهارمحال و بختیاری نسبت استان های دیگر کمتر است.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه باید در راستای کمک به آزادی زندانیان توسط مردم تلاش های بسیاری انجام شود، ادامه داد: بسیاری از مردم نسبت به زندانی دید خوبی ندارند و زندانی را یک مجرم می دانند.

سید عبدالله موسوی بیان کرد: بسیاری از زندانی های مجرم نیستند و بسیاری از زندانی ها به واسطه بدهی در زندان به سر می برند.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مردم باید در راستای آزادی زندانی ها تلاش کنند تا این افراد دوباره بتوانند به آغوش خانواده خود بازگردند و مشکلات بسیاری از خانواده ها حل شود.

سید عبدالله موسوی تصریح کرد: بسیاری از خانواده زندانی ها به واسطه که عضو اصلی خانواده زندانی شده است و درآمد خانواده توسط این فرد زندانی تامین می شده است، دچار مشکلات مالی و مشکلات دیگر در حوزه های مختلف شده اند که ضرورت دارد خیران در راستای آزادی بسیاری از زندانی ها وارد شوند و بسیاری از خانواده ها را از فروپاشی نجات دهند.