به گزارش خبرنگار مهر، سید جمیل احمدی شامگاه جمعه در نشست با روسای دانشگاه های شهرستان سقز اظهار داشت: توسعه آموزش های فنیو حرفه ای در راستای افزایش مهارت های جوانان یکی از نیازهای لازم و ضروری در جامعه به شمار می رود.

وی ایجاد و تقویت دانش، مهارت و نگرش در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی را یکی از راهکاری های مهم و تاثیر گذار در جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار در میان این قشر از جامعه دانست و گفت: افرادی که دارای مهارت هستند از اعتماد به نفس بالاتری نسبت به دیگر افراد جامعه برخوردارند و لازم است در دانشگاه ها در کنار آموزش های تئوریک، آموزش های مهارتی نیز مورد توجه قرارگیرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با دارا بودن بیش از ۶۰۰۰ استاندارد آموزشی در چهار حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر از ظرفیت و پتانسیل بالای این سازمان در جهت قرار گرفتن آموزش های مهارتی در کنار آموزش های دانشگاهی و آکادمیک خبر داد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تدوین طرح توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از آمادگی این اداره کل برای اجرای این طرح با انعقاد تفاهم نامه های آموزشی با مراکز آموزش عالی استان کردستان خبر داد.

احمدی با اشاره وجود مرکز جوار دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از آمادگی این اداره کل در جهت ایجاد مراکز جواردانشگاهی در سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان سقز با مشارکت این مراکز خبرداد و افزود: در این راستا هیچ گونه محدودیتی نداریم و انتظار می رود که با همکاری دانشگاه ها به وضعیت بهتری در حوزه آموزش فنی و حرفه ای دست پیدا کنیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان گذراندن واحد های کارآموزی و کاربینی دانشجویان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای را یکی از راهکاری مناسب در جهت آشنایی جوانان با آموزش های مهارتی و تبیین نقش مهم و تاثیرگذار آموزش های مهارتی در آینده شغلی این عزیزان ذکر کرد و گفت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید صالحیان شهرستان سقز این آمادگی را دارد که با همکاری مراکز آموزش عالی شهرستان سقز پذیرای دانشجویان شهرستان سقز باشد.

در پایان این نشست احمدی ابراز امیدواری کرد با تعامل دانشگاه ها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سقز شاهد ایجاد اشتغال مولد و پایدار برای فارغ التحصیلان دانشگاهی باشیم.

روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان سقز نیز در این نشست به بیان دیدگاه های خود در این بخش پرداخته و از آمادگی های لازم برای افزایش ارتباط با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و توسعه فعالیت های این حوزه در شهرستان سقز خبر دادند.