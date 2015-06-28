تولید داستانهای دوزبانه مثنوی برای استفاده مهاجران ایرانی در خارج

رضامراد صحرایی معاون علمی و پژوهشی بنیاد سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه این معاونت برای تولید ۴ کتاب دوزبانه با هدف کمک به نسل سوم و چهارم فارسیآموزان خارج از کشور خبر داد و گفت: بنیاد سعدی این پروژه را با همکاری شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به پیش خواهد برد.
وی افزود: یکی از این کتابها، داستان «خمره» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی بود که به تازگی با ترجمه کارولین کراسکری منتشر شده است. از بین ۴ کتاب دیگر، دو کتاب مجموعاً شامل حدود ۳۰ داستان برگرفته از «مثنوی معنوی» مولانا است که قرار است در ۲ جلد منتشر شود. در مورد کتاب دیگر هم گزینههایی برای ترجمه مطرح است اما هنوز در این خصوص به جمعبندی نرسیدهایم.
معاون علمی و پژوهشی بنیاد سعدی همچنین گفت: این کتابها به محض رسیدن به تولید انبوه، از طریق دفاتر رایزنی فرهنگی ایران در خارج از کشور در اختیار فارسی آموزان خارجی و یا مهاجران ایرانی علاقهمند به یادگیری زبان مادریشان قرار خواهند گرفت. در ایران هم کتابها جهت استفاده فارسیآموزان شرکت کننده در دورههای آموزش زبان فارسی به آنها ارائه میشود.
صحرایی درباره دوره آتی داشافزایی که از سوی بنیاد سعدی برای فارسی آموزان خارجی برگزار میشود هم گفت: این دوره در تابستان جاری و با حضور حدود ۲۰۰ دانشجو فارسی آموز از ۵۰ کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود.
به گفته معاون علمی و پژوهشی بنیاد سعدی از بدو تاسیس تاکنون دو بار دورههای دانش افزایی زبان فارسی را برگزار کرده است؛ در سال ۹۲ یکصد نفر و در سال ۹۳ دویست نفر در این دورهها شرکت کردهاند.
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