فوتبالیست کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دختران جوان ایران دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی دختران جوانان اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی را اعلام کردند که در میان آنها نام یک فوتبالیست کرمانشاهی نیز دیده می شود.

هلاله عبداللهی بانوی فوتبالیست کرمانشاهی است که از سوی کادر فنی برای حضور در ادوی تیم ملی دختران جوان دعوت شده است.

این اردو از روز هشتم تیر ماه آغاز شده و تا روز پانزدهم همین ماه ادامه خواهد داشت.

دختران جوان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که از ۲۷ مرداد در چین برگزار می شود، آماده می کنند.

گفتنی است، تیم کشورمان در مرحله نخست این مسابقات با تیم های تایلند، کره جنوبی و کره شمالی هم گروه است.