اعطای تسهیلات برای گسترش آبیاری نوین

نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه بودجه استان تهران در گفتگو باخبرنگارمهر با اشاره به لزوم توسعه شیوه های نوین آبیاری به منظور مدیریت هر چه مطلوب تر مصرف آب در حوزه های کشاورزی اظهار داشت:آب مصرفی در حوزه استان تهران به چهار شاخه عمده شرب،کشاورزی، صنعتی و توسعه فضای سبز شهری تقسیم بندی می شود.

وی افزود: بیشترین حوزه مصرفی آب، مشمول آب کشاورزی می شود که با توجه به معضل کم آبی درکشور و استان تهران، ضرورت بکارگیری شیوه های اصولی و نوین به منظور کنترل و جلوگیری از هدر رفت بی رویه آب، بیش از پیش احساس می شود.

وی گفت: بهره گیری از شیوه آبیاری تحت فشار یکی از راهکارهای سازنده و کارآمد در مدیریت مصرف مطلوب آب در بخش کشاورزی است.

ترکی عنوان کرد:در سال گذشته و با اتکا به حمایت های دولت، تمهیداتی اتخاذ شد که پیرو آن،۱۰هزار هکتار از اراضی استان تهران تحت پوشش این نوع از آبیاری قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه بودجه استان تهران افزود: با توجه به برنامه ریزی های تنظیم شده و تاکید دولت بر توسعه اینگونه طرح ها، قریب به ۲۰هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی استان تهران، زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار خواهد گرفت.

ترکی یادآور شد: امید آن داریم فعالان حوزه کشاورزی نیز با فاصله گرفتن و کنارگذاشتن شیوه های آبیاری سنتی از تسهیلاتی که دولت به منظور تعبیه شیوه های نوین آبیاری پیش بینی کرده، بیش از پیش استفاده کنند که بطور یقین در عبور استان تهران از بحران کم آبی که با آن مواجه است، بسیار مثمر ثمر خواهد بود.