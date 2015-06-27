به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه‌ داستان طنز «کشکول تحت ویندوز» کار مشترک احمد اکبرپور و اردشیر رستمی برای دومین بار توسط نشرنون به بازار نشر راه پیدا کرد.

این کتاب که در قالب «منظومه داستان طنز» منتشر شده است، مجموعه‌ای از ۲۰ داستان طنز نوشته احمد اکبرپور است که هر داستان با طرحی از اردشیر رستمی همراه است.

این کتاب طنز در حوزه مسائل اجتماعی نوشته شده است که با بیان و زبانی ساده موضوعات اجتماعی و فرهنگی را بیان می‌کند. «کشکول تحت ویندوز» مفاهیم زندگی مشترک در دنیای امروز و روابط انسان‌ها در جامعه را به شوخی می‌گیرد و در لابه‌لای این شوخی‌ها به بیان مسائل عمیق می‌پردازد.

احمد اکبرپور نویسنده برگزیده جایزه یونیسف در سال ۱۳۸۱ است. این نویسنده کودک و نوجوان متولد ۱۳۴۹ شهرستان لامرد استان فارس و دانش‌آموخته رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی است. داستان‌های کودک و نوجوان اکبرپور توانسته‌اند تاکنون جوایز متعددی را به خود اختصاص دهند. از جمله این جوایز می‌توان به جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی، دیپلم افتخار IBBY در پکن، کاندیدای بهترین رمان نوجوانان پکا، برگزیده کتابخانه بین‌المللی مونیخ آلمان و برگزیده شورای کتاب اشاره کرد. اردشیر رستمی نیز از طراحان و بازیگران به نام است.

«کشکول تحت ویندوز» در ۲۴۴ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه توسط نشر نون به بازار نشر راه پیدا کرده است.