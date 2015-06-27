توقف جلسات مشترک هیئت نظارت و اداره کتاب در چند ماه اخیر

حجتالاسلام و المسلمین محمدعلی مهدویراد رئیس هیئت نظارت بر ضوابط نشر در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که بعد از برکناری مدیر سابق اداره کتاب (۱۱ بهمن ۹۳) و معرفی مدیر جدید (۱۳ اردیبهشت ۹۴) و تا به امروز، آیا جلسات این هیئت با مسئولان اداره کتاب وزارت ارشاد که در دوره قبل متداول بود، کمافی السابق برگزار شده است یا خیر؟، گفت: از وقتی که ایشان (محمد سُلگی) آمده است، ما جلسه مشترکی نداشتهایم ولی انشاءالله این هفته جلسهای خواهیم داشت.
وی درباره دستور کار این هیئت در دوره جدید فعالیت اداره کتاب، افزود: فعلاً دستور کار خاصی نداریم و باید ببینیم چه موضوعی پیش میآید که روی آن متمرکز شویم.
رئیس هیئت نظارت بر ضوابط نشر درباره روند تدوین آئیننامه اجرایی ضوابط نشر هم که از دوره قبل در دستور کار این هیئت و اداره کتاب قرار گرفته بود، گفت: در این مورد هم جلسهای نداشتهایم. البته قاعدتاً کارگروهها و کمیتههای مربوطه در حال انجام کارهای خودشان هستند اما باید ما هم کمیته تخصصی خودمان را در این باره تشکیل دهیم که امیدوارم این اتفاق هر چه زودتر رخ دهد.
مهدویراد پیشتر از تعیین ضوابط جدید ممیزی کتابها در روند تدوین آئیننامه اجرایی ضوابط نشر خبر داده و به خبرنگار مهر گفته بود: قطعاً پس از اجرایی شدن این آئیننامه، تغییرات خیلی زیادی به وجود خواهد آمد و ما هم هم محتوا و هم در ساختار کتابها، شاهد دگرگونیهایی در نشر کتاب در کشور خواهیم بود.
رئیس هیئت نظارت بر ضوابط نشر در عین حال تاکید کرده بود که همه این تغییرات بر اساس ضوابط نشر که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، صورت میگیرد.
نظر شما