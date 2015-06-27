اقدامات ویژه برای مقابله با «مِرس» و پیام نخست وزیر کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مسئولان کشور کره‌جنوبی از جمله معاون نخست وزیر و و وزیر آموزش این کشور به همراه نخست وزیر و شهردار شهر گوانگجو جلسه‌ای را در ارتباط با برگزاری مسابقات یونیورسیاد جهانی که از این هفته در گوانگجو آغاز می‌‌شود، برگزار کردند.

در این جلسه که به میزبانی نخست وزیر کره جنوبی برگزار شد، ابتدا رئیس کمیته برگزاری مسابقات یونیورسیاد و همچنین شهردار شهر گوانگجو گزارش کوتاهی از آمادگی این شهر برای برگزاری مسابقات ارائه کردند. طبق این گزارش، حمل و نقل عمومی، سالن برگزاری مسابقات، محل اسکان و امنیت و ایمنی یونیورسیاد کاملا تامین شده و نگرانی از این بابت نیست.

در ادامه تاکید شد که دولت کره‌جنوبی و کمیته برگزاری مسابقات متعهد به محافظت از تمام شرکت کنندگان و حاضران در این مسابقه از بیماری «مِرس» بوده و تاکنون هیچ مورد از این بیماری در شهر گوانگجو گزارش نشده است.

طبق برنامه ریزی، کمیته سازماندهی در طول مسابقات یونیورسیاد کلینیک‌های ویژه‌ای را با حضور پزشکان درجه یک برای ارائه خدمات ویژه در نظر گرفته است که ورزشکاران و حتی توریست‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.

«هوانگ کیو» نخست وزیر کره‌جنوبی هم در این جلسه گفت: برگزاری مسابقات یونیورسیاد تابستانی فرصتی است تا بتوانیم مهارت‌ها و توانایی‌های مدیریت بحران خود را بعد از بروز بیماری «مرس» نشان بدهیم.