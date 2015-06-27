انتشار کتابی از رئیس مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اسلام، دین بیداری» نوشته استاد محمد العاصی اندیشمند مسلمان آمریکایی، رئیس مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن و عضو شورای مجمع جهانی تقریب مذاهب از ۳ فصل و دو پیوست تشکیل شده است. فصل اول به انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و ایران می‌پردازد و در فصل دوم جهان اسلام؛ فرصت ها و تهدیدها بیان می‌شود.

فصل سوم نیز به اسلام در آمریکا و سیاست های دولت آمریکا می پردازد و در بخش پیوست هم ابتدا چند و چونی درباره نخستین تفسیر قرآن به زبان انگلیسی از سوی نویسنده ارائه شده و سپس گزارشی از فعالیت سابق این اندیشمند به عنوان امام جمعه سابق واشنگتن دی سی بیان شده است.

محمد العاصی، متفکر، مفسر و اندیشمند مسلمان سوری ‌الاصل متولد ایالات متحده آمریکاست که در این کشور و انگلیسی ‌زبانان شناخته شده است. وی مدرسه ابتدایی را در این کشور به پایان رساند، سپس به لبنان رفت و در دبیرستان و دانشگاه، رشته عربی خوانده است. لذا وی دانش‌آموخته رشته زبان و ادبیات عرب در دانشگاه عربی بیروت است. پس از پایان تحصیلات خود به آمریکا برگشت و در دانشگاه مریلند آمریکا علوم سیاسی بخواند و پس از کسب فوق‌لیسانس در علوم سیاسی به عنوان امام جماعت در مرکز اسلامی واشنگتن برگزیده شد. خطبه‌های نمازجمعه وی هر هفته روی سایت مرکز اسلامی این شهر منتشر می‌شد.

العاصی در مجله کرسنت اینترنشنال و نشریه بین‌المللی خبری «هلال احمر» مقاله می‌نویسد و در دانشگاه‌های سراسر آمریکا، کانادا و اروپا به طرح مباحث اسلامی می‌پردازد. او ۱۲ سال است که مشغول نوشتن اولین تفسیر قرآن کریم به زبان انگلیسی به نام «عروج» است و توانسته تا ۱۲ جزء قرآن کریم را تفسیر کند و معانی قرآنی را در جامعه آمریکا به صورت یک دایره‌المعارف ارائه بدهد. وی هم اکنون مدیر علمی مرکز تعلیمات اسلامی و عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و عضو موسسه افکار معاصر اسلامی است که در مجامع مختلف از شاگردان و همراهان دکتر کلیم صدیقی شمرده می‌شود.

کتاب «اسلام دین بیداری» در ۱۹۲ صفحه با شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و به قیمت ۶۰۰۰ تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.