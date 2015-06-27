پرونده های راکد در محاکم قضایی مازندران کاهش یافته است

حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال ۹۲ بیش از ۲۲۱ هزار فقره پرونده به محاکم قضایی ارجاع شده است، این آمار را قابل پذیرش ندانست و افزود: این نشان می دهد که حدود یک میلیون نفر معادل یک سوم جمعیت استان درگیر پرونده های قضایی هستند که کاهش این روند مستلزم کارهای آموزشی است.

وی، نزاع، سرقت، تهدید و توهین را بیشترین شمار پرونده های محاکم قضایی برشمرد و گفت: ضرب و جرح عمدی نیز درصد قابل توجهی از پرونده ها را تشکیل می دهد که بیش از ۲۳ هزار پرونده در این زمینه تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران، حدود ۲۰ هزار فقره پرونده مربوط به توهین است گفت: حدود ۱۵هزار فقره پرونده در زمینه صدمه بدنی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه شمار جرایم در استان کاهش یافته است گفت: به عنوان نمونه سرقت منتهی به حد نیز ۱۵ درصد کاهش یافته است.

حجت الاسلام تقوی فرد با بیان اینکه در سال گذشته کاهش ۱۱هزار فقره ای پرونده های اجرای احکام داشتیم گفت: همچنین دو سوم پرونده های رسوب شده نیز کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه، اجرای عدالت برای ما مهم است گفت: با هیچ کس تعارف نداریم.