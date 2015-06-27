شش تن مواد مخدر در اصفهان امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و با حضور مسئولان انتظامی و استاندار اصفهان بیش از شش تن مواد مخدر از نوع سنتی و صنعتی در اصفهان امحا شد.

این مواد که غیرقابل استحصا بود در منطقه حصه اصفهان امحا شد.

هروئین، تریاک و شیشه و نیز ادوات مصرف مواد مخدر از جمله موادی بود که امروز در اصفهان امحا شد.

استان اصفهان در سال ۹۴ رتبه دوم را در کشف وضبط مواد مخدر در کشور به خود اختصاص داد و هم اکنون نیز برنامه شناسایی توزیع کنندگان، باندهای مواد مخدر، معتادان ولگرد و نیز تقویت و ساماندهی مراکز ترک اعتیاد در استان در دستور مار فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان قرار دارد.