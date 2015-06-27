فرقانی سرپرست دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، با توجه به تأکید رئیس این دانشگاه مبنی بر راه اندازی و تشکیل دانشکده مستقل ارتباطات و با توجه به پیگیری و تلاش‌های به عمل آمده، دکتر سیدمهدی فرقانی به عنوان مسئول پیگیری و راه اندازی دانشکده ارتباطات منصوب شد که با عنایت به ایجاد زمینه‌های لازم در طی 4 ماه گذشته این دانشکده رسماً مستقل و طی مراسمی حکم سرپرستی دکتر فرقانی به سمت رئیس دانشکده ارتباطات به وی تسلیم شد و از خدمات دکتر محمد حسین پناهی در طول تصدی سرپرستی این دانشکده تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم دکتر سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی با اشاره به ضرورت تأسیس رسمی دانشکده ارتباطات اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم اجتماعی و ارتباطات و با تلاش‌های پیگیرانه آقایان دکتر پناهی و دکتر فرقانی امروز شاهد استقلال رسمی دانشکده ارتباطات هستیم.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی ساختمان دانشکده ارتباطات در محل پردیس دهکده المپیک اضافه کرد: امیدواریم که با تخلیه دانشکده روان‌شناسی و انتقال به ساختمان جدید، دانشکده ارتباطات به این محل منتقل گردد و انشاء الله با داشتن استانداردهای خوب دانشکده شکل گرفته و فعالیت کند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر و تشکر از تلاش‌ها و فعالیت‌های اعضای گروه آموزشی ارتباطات در طی 2 سال گذشته بیان داشت: از تحولی که در فضای درونی گروه در طی 2 سال گذشته شکل گرفته بسیار سپاسگزارم و امیدوارم با رونق فعالیت‌های علمی و پژوهشی و جذب اعضای هیأت علمی جدید، انجام پروژه‌های تحقیقاتی، برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی و ارتباط با حوزه‌های اجرایی در زمینه‌های مختلف شاهد شکل‌گیری و پایه گرفتن دانشکده ارتباطاتی قوی در خور شأن دانشگاه علامه طباطبائی و میراث دار مرحوم دکتر معتمدنژاد باشیم و این دانشکده بتواند نقش تاریخی خود را در این رشته و حوزه حیاتی در کشور ایفا کند.

در ادامه این مراسم دکتر پناهی رئیس دانشکده علوم اجتماعی و سرپرست سابق دانشکده علوم ارتباطات نیز در سخنانی با تشکر از تلاش‌های رئیس دانشگاه در به ثمر رسیدن دانشکده مستقل ارتباطات اظهار داشت: لازم می‌دانم از تلاش‌های ارزشمند و اثرگذار ریاست محترم دانشگاه در برپایی و راه اندازی دانشکده‌ ارتباطات تشکر و تقدیر نمایم و امیدوارم با توجه به توان بالقوه قوی این دانشکده در آینده نزدیک جایگاه ارزشمند خودش را در خانواده دانشگاه و در سطح کشور بازیابد.

دکتر پناهی دربخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت همکاری متقابل دانشکده‌های علوم اجتماعی و ارتباطات تاکید کرد: با توجه به استقلال دانشکده ارتباطات و انتقال آن به پردیس مرکزی باید تمهیدات لازم برای حفظ ارتباط اندیشیده شود تا به این وسیله هر دو دانشکده در انجام رسالتشان موفق باشند. مطمئناً با این تمهیدات ارتباط خوبی بین دو دانشکده برای تأمین نیازهای متقابل برقرار خواهد شد.

سپس دکتر سیدمهدی فرقانی رئیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه نیز با بیان سخنانی ضمن تشکر و تقدیر از تلاش‌های دکتر سلیمی رئیس دانشگاه در به ثمر رسیدن و استقلال دانشکده ارتباطات اظهار داشت: لازم می‌دانم سپاس فراوان خود و همکارانم را در تحق آرزوی دیرینه خود در شکل گیری دانشکده‌ی مستقل ارتباطات که در کوتاه ترین زمان ممکن محقق گردید اعلام کنم.

وی با یادی از دکتر معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ایران و تلاش‌ها و خدمات ارزنده‌ی آن مرحوم در علم ارتباطات افزود: مطمئنم که امروز روح دکتر معتمدنژاد در این جلسه حاضر و از این اتفاق بسیار شادمان است.

دکتر فرقانی همچنین با توجه به انتقال دانشکده به پردیس دهکده المپیک تاکید کرد: جدایی فیزیکی هرگز منجر به جدایی معنوی و عاطفی نخواهد شد و کماکان دانشکده ارتباطات اجتماعی نیازمند خدمات همکارانمان در دانشکده علوم اجتماعی است و متقابلاً نیز آمادگی هر نوع همکاری در امور مشترک را داریم.

وی با تأکید بر توان و ظرفیت بالای اعضای هیأت علمی دانشکده ارتباطات تصریح کرد: این توان را پاس خواهیم داشت و امیدواریم با همکاری همه اعضای هیأت علمی و با پیشنهادهای ارزنده بتوانیم ایده‌های مناسبی را برای ارتقاء روزافزون دانشکده شاهد باشیم.

سرپرست دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی افزود: توسعه کمی و کیفی رشته‌ها، ایجاد رشته‌های جدید در مقاطع مختلف تحصیلی، کیفی سازی روند آموزشی و پژوهشی، معطوف به هدف شدن تحقیقات و پژوهش‌ها و نیز برقراری ارتباط با بخش‌های اجرایی کشور از مهمترین سرفصل‌های فعالیت‌ این دانشکده است که با لطف خدا شاهد به ثمررسیدن آن در آینده نزدیک و تبدیل این دانشکده به قطب علمی ارتباطات در سطح کشور خواهیم بود.