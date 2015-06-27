استفاده از ظرفیت های متخصصان جوان در امور شهری تبریز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محدث صبح شنبه در حاشیه بازدید از فاز دوم پروژه تقاطع غیرهمسطح حمید در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه نباید از ظرفیت های جوانان بی بهره بمانیم، گفت: پروژه های شهری باید به دست نخبگان جوان سپرده شود و باید از ظرفیت های این نخبگان در تمامی امور استفاده کرد تا شاهد شهری نوین با معماری و پروژه های شاخص باشیم.

وی ادامه داد: طراحی پروژه های شاخص شهری می تواند بین مهندسان جوان به ورطه رقابت گذاشته شود تا بدین ترتیب با ایجاد حس رقابت بین این جوانان شاهد خروجی های مناسب آن در سطح شهر باشیم.

محدث افزود: کلانشهرهای کشور نیازمند معماری های ویژه ای هستند و برای ایجاد این ویژگی باید شاهد حمایت از جوانان و خارج شدن طراحی پروژه ها از انحصار شرکت‌های محدود باشیم.

عضو شورای شهر تبریز با بیان اینکه نباید از توانمندی های متخصصان بومی غافل بود، گفت: حمایت عملی از طرح‌های دانش‌بنیان نیز می تواند در این زمینه کمک بالایی به متخصصان جوان و درپی آن زیبایی شهر بکند.