به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال دبیری تبریز برای تقویت خود برای حضور در مسابقات لیگ برتر با چند دروازه‌بان از جمله دروازه‌بان‌های تیم ملی فوتسال ایران مذاکره کرد که این مذاکرات به جایی نرسید.

در مرحله بعد، مسئولان باشگاه برای حل مشکل خود در این پست با یک دروازه بان اوکراینی و یک دروازه‌بان برزیلی مذاکره کردند که در نهایت با «گِرتو» دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتسال برزیل به توافق رسیدند. گرتو حدود هفت سال هم در لیگ فوتسال روسیه بازی کرده است و در حال حاضر در برزیل حضور دارد.

جواد اصغری مقدم سرمربی تیم دبیری با اعلام این خبر، به خبرنگار مهر گفت: من قبلا خودم گرتو را دیده بودم و از او شناخت داریم. ضمن اینکه «کارلوس» مربی برزیلی بدنساز ما هم از این دروازه‌بان شناخت کافی دارد. قرار است گرتو تا دو، سه روز دیگر به تبریز بیاید و بعد از عقد قرارداد در تمرینات شرکت کند.