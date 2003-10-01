جمعيت سالمندي كشور تا سال 1400 به 9 ميليون نفر مي رسد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر محمد رضا راه چمني در مراسم گراميداشت روز جهاني سالمند افزود: سالمندي يك فرايند زيستي است كه تمام موجودات زنده از جمله انسان را در بر مي گيرد، گذشت عمر را نمي تواند متوقف كرد ولي مي توان با بكارگيري روشها و مراقبت هاي مناسب از اختلالات و معلوليت هاي سالمندان پيشگيري نمود و يا آن را به تعويق انداخت.

وي افزود: روز جهاني سالمند روز يادآوري امنيت و جايگاه سالخوردگان در جامعه است و در واقع روز ارج نهادن به تلاش و خدمات فرهيخته گان جامعه و روز شناخت و ارزيابي مشكلات آنان است.

راه چمني اظهار داشت: باورهاي ديني و ملي در ايران مويد اين است كه سالخوردگان جز انسانهاي ارزشمند و جزو ذخاير و گنجينه هاي كشور به حساب مي آيند و در اين ارتباط خداوند درآيات قرآني بسيار به جايگاه سالمندان اشاره كرده است.

وي با اشاره به اينكه ارايه خدمات توانبخشي و درماني يكي از اقدامات موثر براي سالمندان محسوب مي شود گفت: توجه به تغذيه سالمند و مسائل معيشتي و اقتصادي آنان و همچنين توجه به مسائل رواني سالمندان و ارتقاي سلامت رواني آنان از جمله اقدامات موثري است كه مي توان براي سالمندان دركشور انجام داد.

وي گفت: آمارها نشان مي دهد كه بيش از 600 ميليون نفر سالمند در جهان وجود دارد كه پيش بيني مي شود تا 50 سال آينده اين جمعيت به 2 ميليارد نفر افزايش پيدا خواهد كند.

رييس سازمان بهزيستي افزود: حدود 35 درصد از جمعيت سالمندي دركشور را افرادي تشكيل مي دهند كه از نظر اقتصادي و مالي دچار مشكلات فراواني هستند كه بايد در اين زمينه دولت و مسوولان ذيربط فكري اساسي در اين زمينه بينديشند.

گفتني است درپايان مراسم گراميداشت روز سالمند از تعدادي از سالمندان فعال و همچنين بازنشستگان لشكري تقدير شد .

پيام دبير كل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بين المللي سالمند

در اين مراسم همچنين پيام دبير كل سازمان ملل متحد قرائت شد . كوفي عنان در بخشي از پيام خود آورده بود : طي چند دهه آتي سالمندان به گونه اي فزاينده حضور گسترده و مهم در تمامي جوامع در همه جا خواهند داشت، معهذا، تا همين اواخر به اين نكته كه چگونه مي توانيم به بهترين نحواز مهارتهاي سالمندان در امر توسعه بهره مند شويم، توجه كمي مي شد.

هر يك از ما مي توانيم پلي بين نسل هاي از راه بهره برداري از مهارت سالمندان چه در جامعه يا امور خانواده ، كشاورزي يا كارآفريني در شهر ، آموزش ، فن آوري و يا هنر بنا نهيم، تلاش پيش روي ما خارج نمودن افتخارات سالمندان از گمنامي وارايه آن همراه با ساير ابزارهاي توسعه براي رسيدن به اقدام ملي براي به دست آوردن اهداف توسعه هزاره و برنامه كار ما براي ايجاد جهاني بهتر در قرن 21 است در اين روز بين المللي افراد سالمند اجاز دهيد تا تعهد نماييم از قدرتمند ترين منبع كه افراد سالمند نمايندگان آن هستند دركار توسعه بيشترين بهره را ببريم.