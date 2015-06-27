روحانی: رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در حال اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجتالاسلام حسن روحانی که توسط وزیر کشور در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر قرائت شد، به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، فرصتی مغتنم برای گسترش آگاهی و جلب حمایت عمومی علیه آسیبهای ویرانگر مواد مخدر و همچنین ارایه راهکارهای کارساز در پیکار بیامان و همهجانبه با این معضل بزرگ اجتماعی است.
متأسفانه جوانان که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده به شمار میآیند، جزء اولین قربانیان این سوداگری مرگبار هستند. کشور ما به واسطه همجواری با کشوری که اصلیترین منشاء کشت و تولید و به تبع آن فعالیت مجرمان جرایم سازمان یافته و فرامرزی است، در معرض بیشترین خسارات انسانی و عواقب مخرب ناشی از قاچاق و اعتیار قرار دارد.
هماکنون جمهوری اسلامی ایران به موازات اقدامات و تدابیر مقابلهای، با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی بومی و جلب مشارکت حداکثری سازمانهای مردم نهاد، برنامههای فراگیر پیشگیری، درمان و کاهش این آسیب را در دست اجرا دارد. بیش از ۸۵ درصد اقدامات توسط این سازمانها انجام میگیرد که میتواند الگوی مناسب برای دیگر کشورها باشد.
شعار روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۵ این است که «بیایید با هم زندگی، جامعه و هویتمان را عاری از مواد مخدر سازیم». امید است با عنایت به این شعار و همسو با سیاست و رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر که از سوی جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست، با همت عمومی بتوانیم گامهای اساسیتری برای داشتن جهانی عاری از مواد مخدر برداریم.
ضرورت دارد تا جامعه جهانی به ویژه نهادهای بینالمللی در تعیین سیاستها و تنظیم برنامهها موارد ذیل را مدنظر قرار دهند:
۱- توجه به معیشت جایگزین در مناطق اصلی کشت و تولید با حمایت جامعه جهانی؛
۲- همکاری مستمر جهت جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر به سیستمهای مالی بینالمللی؛
۳- تحقق اصل مسئولیت مشترک با مساعدتهای فنی و تجهیزاتی به کشورهای در مسیر تزانزیت و مبادله اطلاعات عملیاتی؛
۴- انتقال تجارب جمعی در زمینه کاهش تقاضا و کاهش آسیب مواد مخدر؛
گرامیداشت یاد و خاطره بیش از ۳۷۰۰ شهید و ۱۲۰۰۰ جانباز دلاور کشورمان در این پیکار خطیر و ادای احترام به تمامی کسانی که در سراسر جهان در این مسیر جان خود را فدا کردهاند، از برگزارکنندگان این مراسم و تمامی دستاندرکارانی که با همتی بلند در این نهضت انساندوستانه در تلاش هستند، تشکر و قدردانی میکنم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
نظر شما