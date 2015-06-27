حجم معاملات در بورس یزد ۴۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بورس یزد، علی اکبری جعفری اظهار داشت: در خرداد ماه سال جاری ۱۷۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۷۳۰ سهم به ارزش ۳۰۴ میلیارد و ۶۰ میلیون و ۳۹ هزار و ۵۵ ریال در بازار بورس یزد خرید شد.

وی یادآور شد: همچنین در این مدت ۱۶۷ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۹۰۵ سهم به ارزش ۱۸۲ میلیارد و ۱۶۸ میلیون و ۸۴ هزار و ۵۷۲ ریال در معرض فروش قرار گرفت.

این مسئول، حجم کل سهام مبادله شده در خردادماه سال جاری را ۳۴۰ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۶۳۵ سهم به ارزش ریالی ۴۸۶ میلیارد و ۲۲۸ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۶۲۷ ریال اعلام کرد و افزود: بیشترین حجم معاملات توسط کارگزاری ایساتیس پویا انجام شد.

مدیر بورس منطقه یزد عنوان کرد: در این ماه ۷۵ نفر برای اولین بار به منظور سرمایه گذاری وارد بورس اوراق بهادار شدند.