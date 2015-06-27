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۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

مدیر بورس منطقه ای یزد:

حجم معاملات در بورس یزد ۴۰ درصد افزایش یافت

حجم معاملات در بورس یزد ۴۰ درصد افزایش یافت

یزدـ مدیر بورس منطقه ای یزد گفت: حجم معاملات بورس استان یزد در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن ۴۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بورس یزد، علی اکبری جعفری اظهار داشت: در خرداد ماه سال جاری ۱۷۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۷۳۰ سهم به ارزش ۳۰۴ میلیارد و ۶۰ میلیون و ۳۹ هزار و ۵۵ ریال در بازار بورس یزد خرید شد.

وی یادآور شد: همچنین در این مدت ۱۶۷ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۹۰۵ سهم به ارزش ۱۸۲ میلیارد و ۱۶۸ میلیون و ۸۴ هزار و ۵۷۲ ریال در معرض فروش قرار گرفت.

این مسئول، حجم کل سهام مبادله شده در خردادماه سال جاری را ۳۴۰ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۶۳۵ سهم به ارزش ریالی ۴۸۶ میلیارد و ۲۲۸ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۶۲۷ ریال اعلام کرد و افزود: بیشترین حجم معاملات توسط کارگزاری ایساتیس پویا انجام شد.

مدیر بورس منطقه یزد عنوان کرد: در این ماه ۷۵ نفر برای اولین بار به منظور سرمایه گذاری وارد بورس اوراق بهادار شدند.

کد مطلب 2788104

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