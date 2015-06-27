خسارت ۳۰ میلیون ریالی نوسانات برق در هشت بندی

محمد سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اثر نوسانات برق در روستای چراغ آباد جنوبی به وسایل خانگی چند خانوار در این روستا خسارت وارد شد.

وی در ادامه افزود: این نوسان برق باعث سوختگی دو دستگاه یخچال، پنج گیرنده دیجیتال تلویزیونی،دو دستگاه ماشین لباس شویی، شش دستگاه تلویزیون شد.

سلمانی ارزش ریالی خسارات وارد شد را ۳۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: روستای چراغ آباد جنوبی با ۱۰۰۰ نفر جمعیت از توابع درفاصله ۵ کیلومتری از شهر هشت بندی قرار دارد.

شایان ذکر است در هفته های اخیر به دلیل افزایش شدید دمای هوا در منطقه هشتبندی شهرستان میناب مصرف آب و برق به شدت افزایش پیدا کرده و این شدت گرما حوادثی نظیر آتش سوزی و نوسان برق را نیز به همراه داشته است.