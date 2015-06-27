جزئیات نحوه حمایت وزارت صنعت از پایان نامه های دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوری امیری با اشاره به ابلاغ جزئیات نحوه حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایان‌نامه‌ها به روسای سازمان‌های استان‌های این وزارتخانه گفت: با توجه به تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت علوم قرار است اقدامات لازم برای حمایت از پایان‌نامه‌های برتر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم از طریق قطب‌های علمی کشور انجام شود.

وی اظهار داشت: جزئیات نحوه حمایت از پایان‌نامه‌ها به این صورت است که بنگاه متقاضی عنوان پایان‌نامه و خروجی مورد انتظار را به وزارت صنعت اعلام می‌کند و عنوان پیشنهادی بنگاه از سوی وزارت علوم تایید می‌شود.

نوری امیری با بیان اینکه حمایت به این صورت انجام می‌شود که ۴۰ درصد هزینه پایان‌نامه از سوی بنگاه متقاضی، ۲۰ درصد از سوی دانشجو و ۴۰ درصد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد، افزود: تمامی واحد های صنعتی، معدنی و تجاری می توانند متقاضی طرح پایان نامه های تخصصی باشند.

به گفته وی، هزینه انجام پایان‌نامه و سهم هر یک از عوامل انجام‌دهنده پایان‌نامه از سوی وزارت علوم مصوب می‌شود و هزینه پرداختی از سوی متقاضی در زمره هزینه‌های پژوهشی مورد تایید وزارت صنعت محسوب می‌شود و نتایج حاصله نیز در اختیار متقاضی، وزارت علوم و وزارت صنعت قرار می‌گیرد.

وی افزود: اجرای پایلوت این شیوه‌نامه در سال ۹۴ از طریق قطب‌های علمی کشور و منبع تامین آن از محل ماده ۲۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۴ است و تمام واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری می‌توانند متقاضی طرح پایان‌نامه‌های تخصصی باشند.