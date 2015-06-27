عرضه ۱۵۰۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه کتب قرآنی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ کتب و نرم افزارهای قرآنی کرمانشاه، اظهار داشت: در این نمایشگاه ۴۰ ناشر سراسری و ۱۵ ناشر از استان کرمانشاه حضور دارند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه از امروز تا ۱۵ تیر ماه دایر خواهد بود، افزود: علاقمندان می توانند در روزهای برپایی صبح ها از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۹ تا ۲۲ به نمایشگاه مراجعه کنند.

رحیمی زنگنه از وجود ۱۵ هزار عنوان کتاب با ۱۵۰ هزار تیراژ در نمایشگاه کرمانشاه خبر داد و گفت: همچنین ۱۵۰۰ نرم افزار قرآنی در این نمایشگاه عرضه شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: محصولات این نمایشگاه در مجموع در ۴۱ غرفه در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

وی برگزاری مراسم تلاوت و تفسیر قرآن کریم، محافل قرآنی، مولودی خوانی و ... را از جمله برنامه های جنبی نمایشگاه عنوان کرد.

رحیمی زنگنه در پایان خادم قرآن بودن را یک افتخار بزرگ برای انسان عنوان کرد و گفت: باید از فضای به وجود آمده در راستای ترویج فرهنگ قرآنی استفاده کنیم.