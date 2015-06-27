تونی اولیویرا ودستیارانش وارد تبریز شدند/مذاکره با مسئولان باشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از چندین روز کش و قوس و حرف و حدیث های فراوان، تونی اولیویرا صبح امروز به همراه دستیاران خود به تبریز آمد تا مذاکراتی را با مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز انجام دهد.

تونی قرار است بعد از ظهر امروز جلسه ای با مدیران باشگاه داشته باشد و پس از رسیدن به توافق نهایی قرارداد خود را با این باشگاه منعقد کند.

پسر تونی و دو دستیار وی نیز به همراه تونی در تیم تراکتورسازی حضور خواهند داشت، این سه نفر به همراه این سرمربی پرتغالی به تبریز آمده اند.

تونی در صورت به توافق رسیدن و ثبت قراردادش برای چهارمین فصل متوالی روی نیمکت تراکتورسازی خواهد نشست.

وی فصل گذشته در اوایل نیم فصل دوم جانشین رسول خطیبی شده و در نهایت عنوان دومی لیگ را به دست آورد.