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۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۶

مدیرعامل آتش نشانی کرمان:

۷۱ مورد حریق در مراکز مسکونی کرمان رخ داد

۷۱ مورد حریق در مراکز مسکونی کرمان رخ داد

کرمان - مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان از وقوع ۳۲۵ مورد حریق طی سه ماه گذشته در شهر کرمان خبر داد و گفت: از این تعداد ۷۱ مورد مربوط به مراکز مسکونی بوده است.

محمد حسین مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای فروردین ماه تا پایان خرداد ماه سال حاری در مجموع ۳۲۵ مورد حریق در شهر کرمان اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: از این تعداد ۹۰ مورد مربوط به مراکز زباله، ۵۵ مورد مربوط به وسایل نقلیه، ۷۱مورد مربوط به مراکز مسکونی، ۴۶ مورد مربوط به جنگل و درختان و مابقی مربوط به مراکز تجاری و دولتی بوده است.

این مسئول همچنین از انجام ۵۴۳ عملیات امداد و نجات در مدت یاد شده در شهر کرمان خبر داد و افزود: بیشتر این عملیات ها در خصوص گرفتن حیوانات وحشی و خطرناک و نجات مصدومان از خودروهای تصادفی بوده است .

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان در پایان اظهارداشت: در مجموع این عملیات ها ۱۴۶ نفر نجات یافتند، ۵۵ نفر مجروح شدند و پنج نفر نیز فوت کردند.

کد مطلب 2788132

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