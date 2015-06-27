۷۱ مورد حریق در مراکز مسکونی کرمان رخ داد

محمد حسین مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای فروردین ماه تا پایان خرداد ماه سال حاری در مجموع ۳۲۵ مورد حریق در شهر کرمان اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: از این تعداد ۹۰ مورد مربوط به مراکز زباله، ۵۵ مورد مربوط به وسایل نقلیه، ۷۱مورد مربوط به مراکز مسکونی، ۴۶ مورد مربوط به جنگل و درختان و مابقی مربوط به مراکز تجاری و دولتی بوده است.

این مسئول همچنین از انجام ۵۴۳ عملیات امداد و نجات در مدت یاد شده در شهر کرمان خبر داد و افزود: بیشتر این عملیات ها در خصوص گرفتن حیوانات وحشی و خطرناک و نجات مصدومان از خودروهای تصادفی بوده است .

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان در پایان اظهارداشت: در مجموع این عملیات ها ۱۴۶ نفر نجات یافتند، ۵۵ نفر مجروح شدند و پنج نفر نیز فوت کردند.