تخصیص یارانه ۵۰ میلیارد تومانی به صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از تخصیص ۵۰ میلیارد تومان منابع مالی از محل هدفمندی یارانه‌ها به بخش صادرات کشور خبرداد و گفت: این منابع مالی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفت تا به صادرکنندگان پرداخت شود، این در حالی است که آن دسته از واحدهای تولیدی که در فهرست واحدهای نمونه تولیدی و صنعتی قرار دارند، در اولویت بهره مندی از این یارانه قرار دارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر افزود: در قانون رفع موانع تولید نیز تسهیلات ویژه ای برای واحدهای تولیدی پیش‌بینی شده است، ضمن اینکه در موضوعاتی همچون مالیات، بیمه تامین‌اجتماعی، محدودیت‌هایی که بانک‌ها و سایر سازمان‌ها برای سرمایه گذاران ایجاد کرده‌اند، تدابیری اندیشیده شده است.

وی تصریح کرد: برخی موانع پیش روی دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیز برداشته شده است، به نحوی که چارچوب پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی از سوی بانک‌های عامل اعلام شده و وزارت صنعت در ارتباط با سرعت دادن به امر سرمایه گذاری در کشور و ارتقای سلامت اداری، تصمیم گرفته تا گلوگاه‌های پیش روی توسعه صنایع را بردارد. بر این اساس، دو مرحله دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی که دریافت مجوز از دو بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، حذف شده و دیگر نیازی به مراجعه به این دو بخش نیست.

به گفته یزدانی، بر این اساس متقاضی دریافت وام از صندوق توسعه ملی می تواند با مراجعه مستقیم به صندوق توسعه ملی یا بانک‌های عامل، نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کند. البته طرح مذکور باید از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشد.

وی در ادامه پاسخ به پرسش دیگر مهر با تاکید بر اینکه دارندگان مطالبات معوق، در فهرست واحدهای صنعتی و معدنی نمونه جایی نخواهند داشت، خاطرنشان کرد: واحدهایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان واحد نمونه معرفی می شوند، برندی را در اختیار دارند که به راحتی می توانند به بانک‌ها مراجعه کرده و تسهیلات دریافت کنند. در این میان، بانک نیز حساسیت‌های لازم را در مورد آنها به کار نخواهد گرفت، چراکه آنها از فیلترهای متعددی عبور کرده اند و میزان بهره وری، عدم داشتن مطالبات معوق بانکی، مشتری مداری و پارامترهایی از این دست را کسب کرده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: فهرست واحدهای صنعتی و معدنی نمونه کشور نهایی شده و فردا که وزیر صنعت، معدن وتجارت از ونزوئلا برگردد، اسامی آنها با وی چک شده و فهرست، نهایی می شود.

وی با بیان اینکه از سال آینده، روز ملی صنعت و معدن و روز ملی اصناف ادغام خواهند شد، گفت: ۲۸۳ واحد صنعتی و معدنی و پیشکسوت نمونه و طرح صنعتی برای تجلیل در روز صنعت و معدن انتخاب شده اند که البته از این تعداد، ۱۵ واحد صنعتی، معدنی، پیشکسوت نمونه و طرح برتر صنعتی و معدنی انتخاب می شوند. در این میان در بخش صنعت به تفکیک در صنایع نیرومحرکه۷ واحد، ماشین سازی و تجهیزات ۱۴واحد، صنایع شیمیایی و سلولزی ۲۶ واحد، فلزی و لوازم خانگی ۹ واحد، برق و الکترونیک ۱۳ واحد، صنایع معدنی ۲۲ واحد، نساجی و پوشاک ۲۷ واحد، دارویی و بهداشتی ۲۱ واحد مورد بررسی قرار گرفته اند که از این میان ۶ واحد انتخاب شده اند.

یزدانی از برگزاری مراسم روز صنعت و معدن با حضور معاون اول رئیس جمهور خبرداد و گفت: با توجه به سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در ماه مبارک رمضان و رهنمودهای ایشان در خصوص سلامت اداری، کاهش واردات کالاهای مصرفی، مصرف محصولات داخلی و خروج از وابستگی به اقتصاد نفتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعامل با تشکل‌های بخش‌خصوصی، تلاش دارد تا تصمیماتی را لحاظ کند که در راستای منویات مقام معظم رهبری باشد.

وی اظهار داشت: میزان تولید، میزان فروش، تعداد شاغلان، میزان هزینه مصروفه در آموزش و تحقیقات، صرفه جویی در حامل‌های انرژی، دارا بودن گواهینامه های معتبر، وضعیت واحد در تعامل با بانک‌های ارایه دهنده تسهیلات از جمله شاخص‌های انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و معدنی است.

یزدانی گفت: در حال حاضر، ۸۵ هزار و ۲۰۰ واحد فعال صنعتی با اشتغالی بالغ بر ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار نفر در کشور وجود دارد که ۹۱۰۰ واحد معدنی با اشتغال بالغ بر ۱۳۷ هزار اشتغال مستقیم نیز مشغول به فعالیت هستند. در عین حال، ۹۱ هزار طرح صنعتی در کشور در حال اجرا است با اشتغالی که در جوازهای تاسیس آنها ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر پیش بینی شده است.